«Farmen»-Kjetil blir døpt av «Farmen»-Thor: - Jeg er blitt frelst

Forsikret seg om at det ikke bare er et TV-stunt.

Årets «Farmen»-sesong har bært preg av alt fra intriger, dramatikk og halleluja-stemning.

Sistnevnte er det «Farmen»-deltaker Thor Haavik (26) som kan ta æren for. Som nylig ordinert prest har 26-åringen servert de andre deltakerne med både bordbønn, gode kveldshistorier med preken og ikke minst frelselser gjennom dagen.

Flere av deltakerne har latt seg frelse av Haavik, og blitt mer nysgjerrig på hva den kristne troen innebærer. En av dem er den 27 år gamle Oslo-gutten Kjetil Kirk.

I søndagens episode blir han altså så overbevist av Haavik at han spør om å få bli døpt.

- Ikke bare for TV

For Thor Haavik blir det et svært rørende øyeblikk at Kirk ønsker å bli døpt av han. Likevel må Haavik forsikre seg om at Kirk vil bli døpt med riktige internsjoner, og tar en dåpssamtale med han.

- For meg som prest er det veldig viktig at Kjetil virkelig ønsker å bli døpt, at han ønsker å være en kristen og stå inne for det som det betyr å bli døpt, sier Haavik i søndagens episode av «Farmen».

Også programleder Mads Hansen stiller spørsmål ved Kjetil Kirk sitt ønske om å bli døpt, men Kirk er tilsynelatende overbevist.

HER BLIR HAN DØPT: Her blir Kjetil Kirk døpt av prest Thor Haavik og fadder Nils Kvalvik. Foto: TV 2

- Jeg ble dratt med på hele den kristne tro og Thor sin overbevisende evne med gode appeller, så tenkte jeg at nå er det min tur også. Så ja, kanskje Thor har vært inne og frelset, sier han og fortsetter:

- Jeg har vel per definisjon tatt steget inn i de kristenes verden, men jeg skal ikke si at jeg kjenner den store forandringen. Jeg har fått vasket av en del synder. Det tror jeg kanskje var greit.

Stor seremoni

Til tross for at deltakerne er stengt inne på en gård med minimalt av utstyr utenfra, klarer likevel presten Haavik å stelle i stand en skikkelig dåp med alle «Farmen»-deltakerne til stede.

Også faddere blir utnevnt til Kirk. Blant andre «Farmen»-deltaker Nils Kvalvik, som lover å lære opp Kirk i den kristne tro. Også «Farmen»-deltaker Raymond Røskeland blir fadder til Kirk.

FLOTT SEREMONI: Alle «Farmen»-deltakerne var samlet for dåpen til Kjetil Kirk. Episoden sendes søndag kveld på TV 2. Foto: TV 2

Biskop Halvor Bordhaug, som er biskop i kirken som Haavik er tilknyttet til, forteller til VG at han synes det var en fin ting av Haavik å gjøre.

Likevel vil han minne han på en ting, ifølge avisen:

- Det er alltid kjekt og fint når folk vil døpes, og da ikke minst i voksen alder. Men Thor må huske på at han må melde det inn til den menigheten han tilhører, sånn at det ikke bare kommer på TV, men også i kirkeboka. Denne nydøpte karen skal jo også bli medlem i kirken og føres inn i registeret vårt. Det er viktig at han husker på det, sier Nordhaug.

Bordhaug var også han som ordinerte Thor Haavik og visste på forhånd at Haavik skulle være med i «Farmen».

Vil markedsføre presteyrket gjennom «Farmen»

I forkant av «Farmen»-innspillingen fortalte Haavik til Nettavisen at han ønsket å markedsføre presteyrket og den kristne tro gjennom TV-deltakelsen.

Til VG forteller biskop Nordhaug at han er enig at dette er god reklame for kirken.

- Det er god reklame for kirken og for troen - det synes jeg. Jeg så jo det ene programmet, der han velsignet en av de andre deltagerne. Det gjorde han på en veldig fin måte. Det var naturlig, men også alvorlig, sier Nordhaug.

Dåpen av Kjetil Kirk sendes under «Farmen» på TV 2 søndag klokken 20:00.