«Farmen»-Sanna avslører familiedrama rett før «Farmen»-oppholdet

- Jeg dro rett hjem til Stavanger, sier Sanna Khursheed til Nettavisen.

Sanna Khursheed (32) hadde i utganspunktet ikke noe forhold til realitykonseptet «Farmen» før hun ble overtalt av frisøren sin til å melde seg på. Hun hadde ikke en gang sett en episode av TV-programmet før hun selv satt der og var en av deltakerne i årets sesong.

«Farmen»-oppholdet skulle imidlertid ikke vise seg å bli særlig langt. Etter en nervepirrende tvekamp mot Inger Cecilie Grønnerød (47) i saging, ble Khursheed den andre «Farmen»-deltakeren til å forlate gården.

SPENNENDE: Det ble en tøff kamp mellom Sanna Khursheed og Inger Cecilie Grønnerød. Til slutt var det Grønnerød som stakk av med seieren. Foto: TV 2

- Det var veldig kjipt, sier Khursheed til Nettavisen, og forteller at hun håpet at Grønnerød skulle velge en annen gren, selv om hun forsto at det var saging hun kom til å velge.

- Hun er god på det, så jeg forstår at hun valgte det. Jeg håpet vel at hun skulle velge tautrekking eller øksekast, for da hadde jeg slått henne, sier Khursheed.

Vurderte å trekke seg

Da Nettavisen møtte Khursheed i forkant av innspillingen, avslørte 32-åringen at hun i utgangspunktet hadde vurdert å trekke seg fra hele deltakelsen.

Kort tid etter at Khursheed hadde sendt inn en søknad til TV-konseptet kom den nedslående beskjeden om at moren hennes hadde fått korona.

- Mamma var i Pakistan da hun ble smittet av korona. Foreldrene mine har et feriehus der nede som de pleier å dra til når det blir kaldt her hjemme i Norge. De tro ned dit rett før jul og hadde planer om å komme hjem igjen i april, fortalte Khursheed.

Kom seg ikke hjem

Det ble imidlertid vanskelig for foreldrene til Khursheed å komme seg hjem til Norge. Fly på det tidspunktet var innstilt på grunn av koronapandemien, og hjemreisen til foreldrene til Khursheed ble dermed innstilt.

- Så fikk mamma korona, og da ble det selvfølgelig enda vanskeligere å få henne hjem, fortalte Khursheed.

En uke etter at Khursheed sjekket inn på «Farmen» kom moren hennes endelig hjem til Norge. Khursheed hadde ikke sett moren sin siden desember i fjor på det tidspunktet, og det var derfor hun begynte å tvile på deltakelsen.

- Jeg angrer ikke på at jeg dro inn på «Farmen» i dag. Det var selvfølgelig veldig deilig å se familien min og mamma igjen. Jeg hadde jo ikke sett dem på veldig lenge. Det første jeg gjorde var å reise hjem til Stavanger for å være med familien, men så begynte jeg å savne «Farmen», sier Khursheed til Nettavisen.

- Som en kjærlighetssorg

Ifølge Khursheed tok det ikke mange dagene hjemme i Stavanger før hun begynte å lengte tilbake på gården.

- De fem første dagene hadde jeg en slags følelse av kjærlighetssorg. Jeg savnet virkelig «Farmen». Jeg savnet å våkne opp til frokost som Lene hadde laget, jeg savnet maten på gården, jeg savnet alt egentlig. Til og med det som var kjipt. Jeg hadde en skikkelig kjærlighetssorg, sier Khursheed.

- Alle vennene mine var sånn «Åh, vi er så glad for å ha deg hjemme», men jeg klarte ikke si det tilbake. Jeg ville tilbake, forteller hun videre.

Heldigvis for Khursheed er ikke «Farmen»-oppholdet helt ferdig for hennes del. Som alle andre utslåtte deltakere for hun en sjanse til å kjempe seg tilbake på gården gjennom TV-koneptet «Torpet» som sendes på TV 2 Sumo.