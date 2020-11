«Farmen»-Sindre hyller Inger Cecilie for hemmelighold: - Tar av meg hatten

- Det er et spill, sier Sindre Nyeng om den kontroversielle sabotasjen til Inger Cecilie.

Selv etter å ha forlatt «Farmen»-gården klarer Inger Cecilie Grønnerød å få de andre deltakerne til å måpe.

I et brev hun la igjen før hun reiste hjem til 2020 kom hun med flere avsløringer om hennes opphold inne på «Farmen». Hun avslørte blant annet hennes egentlige identitet som hestebonde, og at det var hun som hadde satt fyr på linteppet inne i «Farmen»-huset.

Forrige uke utviklet det seg nemlig stor dramatikk inne på gården etter at et linteppe, som var en sentral del i den ukens ukesoppdrag, tok fyr inne i det over 100 år gamle «Farmen»-huset.

Sabotasjen ble slått hardt ned på, der blant andre storbonde Daniel Viem Årdal truet med at personen som hadde gjort det kom til å bli hatet av «alle», når de fant ut av hvem som hadde gjort ugjærningen.

- På TV ser det ut til at de har kontroll, men de hadde ikke kontroll i det hele tatt. Å sette fyr på noe inne i et hus som er over 100 år gammelt er farlig. Sindre (Sindre Nyeng) og jeg satt i andre etasje i det huset. Det gikk heldigvis bra, men det kunne gått fryktelig galt, uttalte Daniel til Nettavisen den gang.

Sjokkerte deltakere

Avsløringene til Inger Cecilie skaper dermed sjokk og vantro blant deltakerne som er igjen, spesielt fordi Inger Cecilie i utgangspunktet hadde et motiv.

- Da jeg fikk vite at det var Inger Cecilie som hadde gjort det ble jeg skikkelig overrasket. Jeg hadde ikke trodd at det var henne. Hun sa hele veien at hun aldri kunne funnet på å gjøre noe sånt, uttalte blant andre Daniel i et tidligere intervju med Nettavisen.

Sindre Nyeng forteller derimot at han verken ble sjokkert eller sint over det Inger Cecilie hadde gjort.

- Hadde det ikke vært for motivet hennes, hadde jeg egentlig ikke blitt sjokkert over at det var Inger Cecilie som var personen bak sabotasjen. Ingen trodde at det var Inger Cecilie, fordi Karianne sa at det ikke kunne være henne. Så da lot jeg det bare være, sier Sindre Nyeng til Nettavisen.

Hyller hemmeligholdet

Karianne Kopperstad, som i utgangspunktet var motivet til Inger Cecilie, ble like sjokkert over hva som nettopp var blitt innrømmet. På tv-skjermen forteller hun at hun kan ikke forstå hvordan Inger Cecilie kunne rekke å gjøre det uten at hun la merke til det.

I etterkant av sabotasjen har kritikken haglet mot produksjonen og Inger Cecilie. I sosiale medier er det få som forstår hvordan man kunne finne på noe slikt, og produksjonen har fått kritikk for dårlig håndtering av sikkerheten til deltakerne.

- Jeg synes jo metoden av sabotasjen var kontroversiell, men all honnør for at hun klarte det. Jeg hyller det, rett og slett. «Well played». Jeg tar av meg hatten, sier Sindre til Nettavisen og mener at dette er en del av spillet.

Inrømmet alt

Sindre og Inger Cecilie kom hverandre nære inne på gården. Sindre tok seg blant annet av opplæringen til Inger Cecilie og passet på at hun hadde det bra.

Til tross for at de to delte mye med hverandre, er ikke Sindre såret for at Inger Cecilie valgte å skjule sin egentlige identitet for han.

- Jeg skjønte jo det etter en uke. Måten hun gikk bort til hestene på, og håndterte dem på var langt fra måten kompiser av meg håndterer hester for første gang på. Vanligvis er man livredd. Så jeg skjønte at hun holdt på med hest. Det var ikke et spørsmål engang, sier Sindre til Nettavisen og hevder at han ikke føler seg bedratt av sin gode venninne.

- Nei, jeg ble ikke noe lei meg. Hun kunne kanskje sagt det til meg, og skånet meg for å dumme meg ut på tv der jeg lærer opp en hestebonde i hvordan man skal håndtere hester. Men jeg skjønner hvorfor hun gjorde det. Dette er et spill, og det er helt innafor, sier Sindre.

Inger Cecilie Grønnerød har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelser.

