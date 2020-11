«Farmen»-Thor ble kristen i voksen alder. Slik møtte han Gud

Thor Haavik befant seg i en krise i livet da Gud plutselig dukket opp på soverommet.

Den 26 år gamle presten Thor Haavik har bemerket seg godt inne på «Farmen» med sine daglige bønner, velsignelser av de andre deltakerne og fortellinger fra den kristne tro.

Bergenseren meldte seg på «Farmen» med et håp om å klare og formidle den kristne tro på riktig måte gjennom TV-skjermen. Bare uker inn i oppholdet klarte han også å overbevise flere deltakere, blant andre Kjetil Kirk (27), som ønsket å bli døpt av Haavik.

Med sitt ærlige sinn og sin enorme omtanke overfor andre mennesker har Haavik både sjarmert deltakerne inne på «Farmen», og seerne. I kommentarfeltene bugner det over av lykkeord om presten fra Bergen. Til og med presten som ordinerte Haavik bare uker før «Farmen»-oppholdet gikk ut i VG og roste den unge presten:

- Det er god reklame for kirken og for troen - det synes jeg. Jeg så jo det ene programmet, der han velsignet en av de andre deltagerne. Det gjorde han på en veldig fin måte. Det var naturlig, men også alvorlig, uttalte biskop Halvor Bordhaud, som også er tilknyttet kirken Haavik hører til.

Ble kristen i voksen alder

Til tross for sin enorme formidlingsevne av den kristne tro har Haavik slettes ikke vært kristen hele livet. Så sent som 17 år gammel fant 26-åringen Gud.

- Det var kanskje litt sent i forhold til de fleste andre som vokser opp med troen sin, sa Haavik i et intervju med Nettavisen før han sjekket inn på «Farmen»-gården.

Før den tid var det stort sett fotball som var fokuset til Haavik, helt til han fikk en skade som gjorde at han ikke kunne spille fotball lenger.

- Det var en tung tid i livet. Rett og slett en slags krise. Fotball var på en måte det store i mitt liv. Det var meningen i livet mitt. Men så måtte jeg gi meg med det på grunn av skaden, fortalte han.

Fikk et møte med Gud på soverommet

Ifølge Haavik ble det en tid for å tenke.

- Tenke litt mer over sånne ting som man ikke helt tar seg tid til fordi livet er fint og man har det bra og sånne ting. Så det ble en tid for å tenke over det, sa Haavik og fortalte om et helt spesielt møte han opplevde på soverommet.

- Jeg hadde en veldig sterk opplevelse på mitt eget rom som 17-åring. Jeg var alene og hadde faktisk valgt å be til Gud, og da opplevde jeg noe som er utrolig vanskelig å beskrive. Det var akkurat som om det strømmet en ufattelig kjærlighet, fred og godhet over meg. Det var en overveldende følelse og jeg begynte å gråte. Da skjønte jeg at Gud finnes, og han bryr seg faktisk om meg, fortalte Haavik.

Haavik er overbevist om at det var Gud han opplevde å møte den kvelden på sitt eget soverom.

- Jeg tror absolutt man kan si at det var et møte med Gud. Ikke at jeg så ham, eller hørte ham. Men jeg synes sitatet: «Det sterkeste i livet kan du ikke se eller høre, det kan du bare føle i ditt eget hjerte», er veldig fint. Sånn sett var det en utrolig sterk opplevelse av Guds nærvær, sa han.

Fikk en trang til å dele videre

I senere tid fikk Haavik et behov for å dele det han hadde opplevd med andre. Han ville at andre skulle få ta del i det han selv hadde forstått og trodde på.

- Jeg hadde ikke så mange kristne venner, så jeg ble også veldig opptatt av at troen er fornuftig. At det er en god grunn til å tro på Gud. Jeg fikk lov til å skrive min masteravhandling om at det er historisk troverdig at Jesus stod opp fra de døde. Og det er det veldig god hold i. Og jeg tenker at det er kjernen i den kristne troen. Hvis det er sant, så er det sant det som handler om Jesus, sa Haavik og fortsatte:

- Det er en dårlig sammenlikning, men det er som en morsom video på Instagram. Du får veldig lyst til å dele den, for det er morsommere å se den med flere. Og litt sånn ble det for meg med troen. Jeg fikk en utrolig stor lyst i at andre også skulle få ta del i den. Og da ble det etterhvert naturlig å tenke over hvor jeg kan nå ut med troen på Jesus, og da tenkte jeg at det å være prest er en kjempegod måte å gjøre nettopp det på.

Bare to måneder før Thor Haavik sjekket inn på «Farmen»-gården ble han ordinert som prest. I august skulle han egentlig starte i ny jobb som prest i kirken han tilhører, men fikk lov av menigheten til å være med på «Farmen».

- Det er en rikdom i livet å ha og bære den kristne troen. Det tilfører livet noe veldig flott. Det er litt som sko. Man kan kan gå gjennom livet uten sko, men det er jo veldig greit å ha sko. Det tilfører livet noe stort. Eller noe fint i hvert fall. Og sånn synes jeg også troen tilfører livet noe stort og fint, sa Haavik til Nettavisen.