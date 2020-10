«Farmen»-Wiktoria dolket venninnen i ryggen og brøt avtalen: - Sier mye om henne

Karianne Vilde Wølner ble ikke overrasket over sviket til venninnen.

Det ble full splid inne på «Farmen»-gården og mellom venninnene Karianne Vilde Wølner og Wiktoria Rønning etter at sistnevnte utfordret til tvekamp mellom de to forrige uke.

Karianne Vilde tok valget til Wiktoria ille opp, ettersom de skal ha blitt enige om å aldri velge hverandre til kamp. De to ble dermed enige om at den som tapte tvekampen skulle velge den andre som storbonde uken etter.

Les også: Wiktoria Rønning hevder hun slo seg selv ut av «Farmen»: – Hun vant på mitt feilgrep

Da brevet kom var likevel ikke Karianne Vilde overbevist om at Wiktoria holdt løftet, noe hun skulle vise seg å ha en god grunn til.

GJORDE EN AVTALE: Her tar Wiktoria Rønning og Karianne Vilde Wølner hverandre i hånden på at den som taper tvekampen mellom dem skal velge den andre som storbonde. Foto: TV 2

Brøt løftet

I brevet stod det nemlig noe helt annet enn det de to tok hverandre i hånden på. I stedet for å holde seg til avtalen valgte nemlig Wiktoria å velge Kjetil Kirk, en hun har kommet ekstra nær de siste ukene på «Farmen».

- Jeg holder alltid avtaler og løfter, så det er klart man blir litt skuffa. Det var skuffende å se en person jeg trodde jeg hadde en god relasjon med inne på«Farmen» ikke holder løftet sitt, men det kom absolutt ikke som et sjokk, sier Karianne Vilde til Nettavisen.

Les også: «Farmen»-Karianne Vilde avkrefter Northug-rykter

Selv om de to venninnene tok hverandre i hånden bare noen timer før, var Karianne Vilde nemlig overbevist om at Wiktoria aldri kom til å velge henne.

- Jeg var forberedt på det, ettersom hun tidligere hadde brutt andre løfter vi hadde gitt hverandre. Så jeg ble ikke sjokkert. Jeg tenker at det sier mye om henne som person, sier Karianne Vilde.

- Opplagt valg

Innspillingen av TV-programmet ble ferdig for bare noen uker siden, og deltakerne har ikke vært hjemme veldig lenge. Ifølge Karianne Vilde har hun derfor ikke rukket å snakke om Wiktoria om hvorfor hun valgte Kjetil som storbonde fremfor henne.

Wiktoria hevder derimot at venninnene både har snakket sammen og at det var opplagt at hun ikke kom til å velge Karianne Vilde som storbonde.

Les også: Full klinsj blant «Farmen»-deltakerne: - De skapte en vridd forestilling av meg

- Da vi tok hverandre i hånda tror jeg vi skjønte begge to at vi aldri kom til å velge hverandre som storbonde. Det var veldig opplagt. Ikke at vi var i to forskjellige allianser, men vi hadde andre vi begge heller ville valgt, sier Wiktoria til Nettavisen.

- Hadde ikke noe valg

Med det sagt understreker Wiktoria at valgene som ble tatt i slutten av oppholdet hennes handlet om situasjonen hun ble satt i.

- Jeg ble satt i en utrolig urettferdig situasjon, og jeg hadde ikke så mange å velge mellom. Vi var ikke mange jenter på gården igjen. Hvis jeg kunne valgt fritt så hadde jeg så klart valgt Inger Cecilie som andrekjempe, men det kunne jeg ikke, forklarer Wiktoria og fortsetter:

- Karianne Vilde og jeg tok også en prat før jeg valgte henne som andrekjempe, og hun visste at hun sto i foresonen for å bli valgt. Hun visste at det sto mellom henne og Tove. Jeg brøt et løfte i den grad at vi jentene ikke skulle velge hverandre, men jeg hadde ikke noe valg. Jeg ga henne i hvert fall en «heads up», og det hadde jeg ikke trengt å gjøre.

Ifølge Karianne Vilde og Wiktoria bærer ingen av dem noe nag i dag, og er gode venner på tross av det som har skjedd.

Les også: Satte hele «Farmen»-produksjonen i fare: - Får alvorlige konsekvenser