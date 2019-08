Feer, krig, kjærlighet, oransje og norsk superserie

Feer med støvler, nordmenn fra alle tider og litt nostalig fra åttitallet.

Serieguiden er podkastserien til Nettavisen om seriene du kan strømme, og er nå tilbake for høsten med en splitter ny episode.

I den første episoden gir vi en foreløpig dom over den nye serien til Orlando Bloom: Carnival Row. Vi oppsummerer også Beforeigners litt til utover anmeldelsen vi allered har hatt ut, snakker om siste sesong av Orange is the New Black og går litt åttitallsretro uten å nevne Stranger Things.

Den kan du høre på Spotify her

Du kan høre den på iTunes her

Du kan høre den på Pippa her

Du kan også klikke under for å høre den: