Feige er de som roper høyt på Facebook, men så nekter å svare på spørsmål

Velger å «stå fram» i egne kanaler med sin versjon - men så blir det pinlig stille.

Det hagler med hyllende kommentarer på Facebook-innleggene til de tre kjendisene som har gått hardt ut mot VG-journalist Thomas Talseth de siste dagene. Tone Damli, Malin Kulseth og Christer Falck blir kalt «tøffe» og «modige». De takkes og heies på av Facebook-vennene sine, som mener det er «fantastisk» og «viktig» å publisere kritikken mot VGs rampelysjournalist.

Men hva skjer da vi som journalister tar saken? Jo, da får pipa kjapt en annen lyd.

Tone Damli - som dessuten har en manager som kan snakke for henne og håndtere henvendelser fra pressen - «har ingen flere kommentarer enn det som ble lagt ut». Og da Nettavisens journalist spør Damli hva konkret hun kritiserer Talseth for, vil hun ikke svare. Dette også via hennes manager, for hun besvarer ikke direkte henvendelser.

Facebook-postene som tilsynelatende er ment for å «avsløre» ufine metoder av VG-journalisten inneholder mye frustrasjon og følelser, men fint lite konkrete beskyldninger som faktisk kan ettergås. Presse-eksperter Nettavisens journalister har snakket med kaller det «bakholdsangrep». Jeg kaller det feigt.

I min bok er det langt fra modig og tøft å poste kritikk og «avsløringer» på sosiale medier, under dekke av at man står fram med «sannheten» - for så å lukke seg som en østers. Innleggene - eller oppgjørene - har ofte formuleringer som at man «tar bladet fra munnen» og «sier det som det er» i ærlighetens navn. Vedkommende styrer helt selv hva, hvordan og når innholdet skal ut - og de vet at de har et stort publikum. Noen takker kanskje for støtte i kommentarfeltet, men kritikk eller imøtegåelse blir stort sett møtt med stillhet (eller blir avfeid av fans eller følgere).

En ting er å fortelle subjektivt hvordan man opplever en hendelse eller person eller liknende. En annen ting er å tro at man samtidig eier den ene og fulle sannheten. Det er rett og slett et diktatorisk grep: Nå har jeg sagt mitt - og nåde den som prøver å stille spørsmål ved min versjon. Eller enda verre: Komme trekkende med kritiske spørsmål som kan gi et helt annet bilde av situasjonen. Nei, takk, jeg har sagt mitt og ferdig med det.

Komikerduoen Lisa Tønne og Sigrid Bonde Tusvik profilerer seg som ekstremt frittalende gjennom podkasten sin «Tusvik & Tønne». Men da Tønne avslørte mannens utroskap i en episode av podkasten var det plutselig slutt på full åpenhet og å snakke om «alt». I kjølvannet ble det blant annet debattert hvorvidt det knallharde oppgjøret med ektemannen (de er fortsatt sammen) kunne være brudd på norsk lov. At det var helt imot presseetisk praksis var soleklart, men podkasten er ikke underlagt reglene i Vær varsom-plakaten.

Uansett, Tønne ville absolutt ikke svare da oppfølgingspørsmålene fra journalister kom. Hvor modig og «frittalende» er det? Ikke noe særlig, spør du meg.

Fotballprofilen Martin Ødegaard gjorde noe liknende da han postet kritikk av Ada Hegerberg - en av verdens beste fotballspillere - for et intervju hun hadde gjort med magasinet Josimar. Hegerberg hadde sagt nei til å spille på landslaget og intervjuet som inneholdt kritikk av Norges fotballforbund, ble publisert tre dager før hennes tidligere landslagskolleger skulle spille første kamp i VM i Frankrike i fjor sommer.

- Kanskje du kan finne på noe bedre å gjøre enn å forstyrre landslagets forberedelser til VM? De har kvalifisert seg til VM med landet sitt (noe av det absolutt største en fotballspiller kan oppleve), og allerede fått nok negativ oppmerksomhet, var noe av det Ødegaard skrev i en story på sin Instagram-konto.

Innlegget skapte naturligvis overskrifter i det ganske land, men da oppfølgingspørsmålene fra journalistene kom, nektet Ødegaard å svare og henviste til at han hadde sagt det han ville si i posten sin på Instagram.

I motsetning til Tønne er Ødegaard normalt svært forsiktig med sine uttalelser både til pressen og i egne kanaler, men felles for dem begge - og nå for Tone Damli & Co. - er at de ikke vil følge opp etter at de først har hatt noe oppsiktsvekkende på hjertet.

Det er unektelig vanskelig å stå i en mediestorm. Det er også forståelig at kjente og offentlige personer skjermer seg fra kommentarfelt og den slags. Men når de selv oppsøker den offentlige samtalen - og til og med med kritikk av navngitte personer - da er det feigt å ikke tørre og svare når journalister ringer. Det pressen ønsker er at de utdyper og svarer på oppfølgingspørsmål som kan få fram viktige nyanser, eller kanskje til og med faktafeil eller en skjult agenda.

I tillegg til å være kjente i kraft av sine ferdigheter og evner i sport- og kulturlivet er disse personene i eksemplene over også forbilder og har haugevis av fans. Dessverre er de ikke alene om å foretrekke enveiskommunikasjon og å unngå kritiske spørsmål i saker de selv har satt eller bidratt til å sette på agendaen. Det er mange av dem som foretrekker å ytre seg på Twitter eller i egne kanaler framfor å svare når journalister tar kontakt om aktuelle saker eller når noe kritikkverdig har funnet sted. Dette er dessverre bare et ørlite knippe eksempler.

Hva mener du? Er det greit å blåse ut sin versjon av en sak på sosiale medier og så la være å delta i den videre debatten, eller burde man da latt være å uttale seg i utgangspunktet? Skriv et leserbrev!