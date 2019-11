Felles for brudd på reklameloven - fremstår som et sexobjekt

«Å selge sminke med en ung kvinnes kropp som er objektifisert og seksualisert, kan bare beskrives som seksuelt diskriminerende og sexistisk», mener de som har klaget inn Isabella Ingrossos sminkemerke.

Reklameombudsmannen mener Caia Cosmetics reklame for en ny leppestift er sexistisk, skriver Aftonbladet. Sminkemerket eies av den svenske bloggeren og TV-profilen Bianca Ingrossos selskap Beauty Icons, og ble nylig lansert.

Reklamen viser en kvinne i undertøy og ifølge Aftonbladet har klageren i saken påpekt at fokuset i reklamen er på kvinnens kropp heller enn på produktet som skal markedsføres - en leppestift.

«Å selge sminke med en ung kvinnes kropp som er objektifisert og seksualisert, kan bare beskrives som seksuelt diskriminerende og sexistisk. Det er krenkende for kvinner generelt», heter det i Reklameombudsmannens beslutning, ifølge Aftonbladet.

At reklamen er sexistisk er Reklameombudsmannen også enig i.

«Reklameombudsmannen finner at kvinnen, som er kledd i hvitt undertøy og fotografert nedenifra, gjennom hennes bekledning og posering fremstilles som et sexobjekt», skriver Reklameombudsmannen Elisabeth Trotzig i sin beslutning.

Beauty Icons har på sin side forsvart reklamen med at de ønsket å lage en kampanje som uttrykker det annonsøren står for - sterke, selvstendige kvinner som løfter og bryr seg om hverandre.

Reklameombudsmannen er bransjens selvreguleringssystem, og skal sørge for at regler overholdes. De kan imidlertid ikke pålegge bøter eller straff, og det vanker med andre ord ingen bøter for Ingrosso og selskapet etter fellelsen.

Den svenske TV-profilen er ikke kjent for å legge lokk på privatlivet, og deler flittig på sosiale medier. Den siste tiden har hun imidlertid tatt tydelige skritt mot å leve mindre av å utlevere seg på sosiale plattformer, og heller trappet opp andre steder, blant annet for Caia Cosmetics.