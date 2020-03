Fem norske alkoholfrie kvalitetsøl

Enda mer alkoholfritt øl skal testes. Nå fra Grimstad, Arendal og Tromsø.

Dette er nok den tøffeste gruppen så langt. Både fordi vi snakker om bryggerier som kan sine alkoholfrie øl og fordi det er snakk om så forskjellige stilarter.



Dette er øl nr. 44 - 48 i rekken.

Sagene, Kjørepils

Alkoholfritt øl

Etter alle solemerker er dette enda en alkoholfri fra Arendals Bryggeri. Et lite minus for at Sagene ikke nevner dette på etiketten.

Ølet har ellers vært i media fordi en har blandet kjøre og pils. Slikt gjør en ikke uten at det blir kommentert her i landet. Så kan vi bare lure på om dette bare ble sånn eller var snedig markedsføring av øl og bryggeri.

Vakker gylden gulfarge og skum som skum skal være.

Duft av korn, vørter og kakebunn (sukkerbrød).

Rund og fin pilssmak, men med for mye sødme fra vørteren og for lite humle til å balansere dette i smaken. Det er allikevel nok humle til å gi en tørr avslutning. Noe som gjør ølet til en vandring mellom søtt og tørt. For meg blir dette litt for mye forskjellig fra et så enkelt øl.

For dem som bare skal ha en alkoholfri øl.

Foto: Sammy Myklebust

Mack, Freeze

Glutenfri Alkoholfritt øl

Lyss gulaktig, mot tørket gress, på farge. Skum slik skum skal være på en standard pils.

Behagelig pilsduft, med et klart innslag av vørter, men såpass avrundet at det tilfører ølfølelse og ikke overdøver den (som på enkelte jeg tidligere jeg har testet). Totalen blir mer fruktig enn på de fleste pils. Jeg liker det.

Sødmen fra vørteren kommer mer gjennom i smaken. Det fungerer greit, men litt mer humle ville gitt en bedre balanse og med det en bedre total, men her snakker vi nyanser. Totalen er absolutt på plussiden.

For den som ikke skal ha for mye gluten og hvem som helst som vil ha en øl.

Foto: Sammy Myklebust

Aass, Uten

Alkoholfritt øl

Ser ut som en pils, med unntak av skummet som er lysere, tettere og mer fristende enn slike pleier ha. Litt ale-aktig, kan en si.

Overraskende lite duft. Noe som fort kan skyldes den solide skumtoppen, men skum legger seg og jeg finner korn og brødskorpe som de dominerende duftene.

Smaken er lett og behagelig og det skal noe til at en fornærmer noen, men samtidig er den også nok til stede til at den heller ikke fornærmer ved å ikke være der. Et øl som er lett å like.

For den som vil ha en øl som er lett å like.

Foto: Sammy Myklebust

Nøgne Ø, Himla Humla

Alkoholfri IPA

På farge ser den ut som ufiltrert eplejuice. Dette toppes av et tett og fint ale-skum.

Humlen jeg har etterlyst i så mange av ølene jeg har testet tidligere kan fort ha havnet her, for her er det rikelig av den. Duft av tropiske frukter, bark og vått korn. Smaken er svært fyldig med ubestemmelige frukter, havre og korn. I ettersmaken finner jeg fin bitterhet, som går hånd i hånd med fruktigheten.

For den moderne hipster.

Foto: Sammy Myklebust

Nøgne Ø, Svart/Hvit

Alkoholfri Melkestout

Svart som kaffe, med pent lysebrunt skum.

Duft av mørk melkesjokolade og kaffe dominerer, under dette ligger det brente toner. Litt som en gammel halvbrent vedkubbe. Smaken matcher duften, men nå er kaffe mer i sentrum, med tonene av brent korn integrert, og sjokoladetonene som bygger opp rundt det hele.

For peiskosen.

Foto: Sammy Myklebust



Som nevnt i innledningen er dette en solid samling og jeg kan bare konkludere med at alle disse er godt innafor og at du ikke vil få noen sure miner om du serverer meg slik kvalitet.

