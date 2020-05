Fem sexstillinger som gjør det lettere for henne å få orgasme

Sliter du med å komme? Prøv disse stillingene før kvelden er omme.

Vi har hørt det før, men la oss gjenta det én gang til:

Kun en av tre kvinner får orgasme vaginalt (altså utelukkende ved penetrering), mens resten trenger klitorisstimuli for å oppnå orgasme.

Og bare for å ha det helt klart, med «klitorisstimuli» mener vi stimuli av klitorishodet, altså ytre deler av klitoris - gjerne hele veien til klimaks, ikke bare litt her og der og innimellom.

LES OGSÅ: I 40 år har ekspertene vært uenige: Har alle kvinner et g-punkt?

En studie fra 2017, avslørte nemlig at nesten hver tredje mann tror at vaginal penetrasjon er alt som skulle til for at dama får orgasme. I et intervju med Nettavisen, oppfordret sexolog Bianca Schmidt alle til å notere seg dette:

- Selv blant de som vet at klitoris må stimuleres, er det mange som tror det holder å gjøre det som en del av forspillet. De vet altså ikke at klitoris må stimuleres hele veien til orgasme - ikke bare som litt erting i begynnelsen.

De lærde strides om hvorvidt det egentlig blir riktig å skille mellom ulike «typer» orgasme fordi klitoris uansett er involvert.

Takket være William Masters og Virginia E. Johnsons banebrytende forskning på menneskelig seksualitet, har vi siden 60-tallet visst at klitoris- og vaginalorgasmer henger sammen - rett og slett fordi de to organene er knyttet nært til hverandre.

LES OGSÅ (+): De lærde strides: Hvor mange ulike orgasmer kan en kvinne få?

Sexologene er derfor relativt enige om at alle orgasmer egentlig er en form for klitorisorgasme. En stimulering av eksempelvis g-punktet eller andre deler av vagina, gir jo også en stimulering av klitoris.

Klitoris deler seg nemlig i to ben, som strekker seg 9-15 cm ned på hver side av skjeden. Det er bare klitorishodet som er synlig, men ved penetrering berøres klitorisbenene og andre deler av klitoris.

KLITORIS: Klitoris deler seg i to ben, som strekker seg 9-15 cm ned på hver side av skjeden. Det er bare klitorishodet som er synlig. Foto: Wikipedia

Uansett, i noen stillinger blir de «riktige» områdene stimulert, slik at kvinnen lettere får orgasme. Andre stillinger er mindre treffsikre sånn sett, men gir til gjengjeld gode muligheter for stimuli av ytre deler av klitoris.

Vi lister opp fem sexstillinger som skal gjøre veien til klimaks litt lettere:

1. CAT-stillingen («coital alignment technique»)

CAT-stillingen er nærmest skreddersydd for å skulle stimulere kvinnen til orgasme, og omtales ofte som «en teknikk» mer enn en sexstilling.

I realiteten er det egentlig en versjon av misjonærstillingen, og det er også misjonærposisjon som er utgangspunktet for CAT.

LES OGSÅ: Forskere mener du kan forutse om kjæresten din vil være utro

Trikset er imidlertid dette: Mannen må dra kroppen sin litt oppover, mot kvinnens hode, slik at dere blir liggende bekken mot bekken. Så skal han lene seg på underarmene og ligge med hele sin kropp mot kvinnens.

I stedet for å gå inn og ut, skal han gå frem og tilbake. På den måten gnir han seg mot ytre del av klitoris, slik at den blir stimulert, samtidig som han penetrerer ytre del av skjeden.

Kvinnen kan enten flette bena sine rundt mannen, eller ligge med bena samlet.

CAT: CAT-stillingen er en versjon av misjonærstillingen, hvor mannen «gnir» seg frem og tilbake, slik at ytre deler av klitoris blir stimulert, samtidig som hun blir penetrert. Foto: Getty Images

2. Doggy

Når kvinnen blir penetrert bakfra, er det større sannsynlighet for at penis treffer g-punktet. Et annet tips er å stimulere klitoris samtidig, noe som øker sjansen for orgasme betraktelig.

Doggy kan gjøres i mange variasjoner, både stående og liggende. Hvis kvinnen legger seg flatt ned på magen, kan hun forsøke å løfte bekkenet litt. Prøv dere frem.

DOGGY kan gjøres i mange variasjoner. Foto: Getty Images

3. Cowgirl

Når kvinnen selv er på topp, er det hun som har kontroll. Hun kan derfor variere bevegelsene og farten, og det er enkelt å stimulere klitoris samtidig.

LES OGSÅ: Fire ting du kanskje ikke visste om sex – som du kan prøve hjemme

Hvis kvinnen snur seg, med ryggen til, er man plutselig over i «reverse cowgirl», som også er en vinner for mange.

COWGIRL: Mange kvinner synes det er lettere å få orgasme når de selv er på topp og kontrollerer beveglsene. Foto: Getty Images

Når det er sagt, må vi legge inn en liten «NB» her:

Cowgirl er også den «farligste» sexstillingen. En studie fra 2014, konkluderte med at sexstillingen er ansvarlig for rundt 50 prosent av alle penisbrudd som oppstår på soverommet.

Penisbruddene kommer altså som en følge av uvøren ridning fra kvinnens side, og er farlig fordi kvinnen lander på mannen med stor vekt.

Så pass på, kvinner! Kontrollerte bevegelser er tingen her, da et penisbrudd er en drøy pris å skulle betale for 15 sekunder med muskelsammentrekninger og en dæsj dopamin.

4. Misjonær - i ulike varianter

Misjonærstillingen er en tidvis undervurdert stilling, mener sexolog Siv Gamnes, og mange vil nok si seg enige med henne.

For selv om misjonærstillingen har fått «kjedelig»-stempelet, så er den en sikker orgasme-vinner for mange kvinner - og den finnes i uendelig med varianter.

LES OGSÅ: - Det tok lang tid før jeg ble en liggekandidat for jentene

«Butterfly»-varianten, for eksempel, hvor kvinnen legger beina sine på mannens skuldre. Eller «bridge»-stillingen, hvor kvinnen står i bro-posisjon og mannen står på knærne.

BUTTERFLY: Denne stillingen gir orgasme for mange kvinner. Foto: Getty Images

Prøv dere litt frem for å finne en variant som fungerer, men et godt tips for kvinnen, er å løfte bekkenet litt slik at ytre deler av klitoris får stimuli. Eksempelvis kan hun flette bena sine rundt ham, eller så kan mannen plassere henda sine på rumpa hennes og løfte henne litt mot ham.

Sexolog Siv Gamnes anbefaler at man prøver misjonærstillingen med omvendt beinstilling:

- Enten hun ligger underst eller øverst, så kan hun forsøke med beina sine samlet mellom beina til partner, og at hun står for bevegelsene! På den måten blir hun penetrert og stimulert i skjeden, og hele klitourivaginal-området blir stimulert ved at det blir litt klemt mellom penis/dildo og hennes egne bein, har Gamnes tidligere forklart i et intervju med Nettavisen.

5. Skje

Mannen ligger bak kvinnen, og så løfter kvinnen det øverste benet slik at mannen lettere kan penetrere henne bakfra.

Samtidig kan han stimulere bryster eller klitoris, eller kvinnen kan selv stimulere klitoris - enten med fingre eller sexleketøy.