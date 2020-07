Fem vanlige måter å takle lystproblematikk på. Én er ødeleggende for parforholdet

Du har lyst på sex, men kjæresten din sier nei. Hvordan takler man det på best mulig måte?

- Sexlyst er en relativt stabil egenskap. Hvis man innleder et forhold til som åpenbart har mye høyere sexlyst enn deg, så vil det by på problemer.

Det sier psykolog Frode Thuen, som etter 20 år som samlivsterapeut har sittet i terapirommet med mange par med samme problem:

En har mer lyst på sex enn den andre.

For å unngå problemet, anbefaler Thuen nye par å snakke sammen om sex og seksualitet tidlig i forholdet, litt på samme måte som man snakker om hvor man vil bo, hvorvidt man vil ha barn og hva man vil bruke pengene på.

- Vi må anerkjenne at mange seksuelle problem handler om at man har ulike seksuelle behov og lyster i utgangspunktet. Det er underkommunisert. Hovedforklaringen bak slike problem, er ofte at man har ulike behov, har Thuen tidligere sagt til Nettavisen.

- Nesten ingen par har like mye lyst



Ifølge samlivsterapeutene er lystproblematikk ett av de vanligste problemene blant etablerte par, men hva mener vi egentlig med «problem»?

- Det er nesten ikke noen par som har like mye lyst hele tiden. I begynnelsen er man relativt synkrone fordi man får så mye drahjelp fra alt adrenalinet og oxytocinet som bobler over i kroppen, men etter hvert vil mange forandre seg i utakt med hverandre, sier sexolog Thomas Winther.

De fleste par tåler imidlertid denne utakten ganske greit. For andre, derimot, vokser problemet seg stort og vanskelig.

Hvorvidt det blir ødeleggende, handler om flere ting. Hvor viktig er sex og seksualitet for deg? Hva er årsaken til lystproblematikken? Handler det om at en av partene er stresset og derfor har lite lyst, eller er det snakk om dypere, bakenforliggende årsaker?

Ytre faktorer som stress, helse og barn påvirker sexlysten, og plutselig virker det veldig fjernt å tenke på at man på et tidspunkt, midt i forelskelsesrusen, hadde sex fire ganger om dagen.

- Jeg er enig med Thuen i at sexlyst er en stabil egenskap i den grad at høy libido ikke er noe som bare forsvinner. Men det vil endre seg. For menn vil den synke i takt med synkende testosteron-nivå i kroppen, mens kvinner gjerne opplever en endring i forbindelse med svangerskap og etter fødsel, sier Winther.

EKSPERTER: Psykolog og samlivsterapeut Frode Thuen (t.v) og sexolog Thomas Winther. Foto: Privat

Use it or lose it

Forskning viser at kvinner, i større grad enn menn, mister sexlysten i lange parforhold.

- Én ting er nedsatt sexlyst i forbindelse med svangerskap. Ingen har lyst på sex om man er kvalm hele dagen. Men perioden med nedsatt sexlyst, kan strekke seg mye lenger enn de ni månedene. Etter fødselen får mor dekket mye av nærhetsbehovet sitt fra barnet, og mens hun bobler over av oxytocin, står far på sidelinja og tenker «nå er det visst ikke behov for meg noe sted mer», sier Winther, og legger til:

- Sexlysten forsvinner når vi ikke har sex. «Use it or lose it». Hvis den ene vedlikeholder sexlysten ved å onanere, mens den andre bare lar det være, får man etter hvert en mismatch.

Winther forteller om et prosjekt han deltok i under studiene, hvor de snakket med par som hadde bestemt seg for å gå fra hverandre.

- 42 prosent av damene forteller at sexlivet var en av årsakene til samlivsbrudd, mens 39 prosent av mennene sa det var hovedårsaken til bruddet. Så problemer i sexlivet, er absolutt noe man bør ta på alvor, sier Winther.

Fem vanlige taktikker

Sexologer og samlivsterapeuter har i flere intervju kommet med gode tips til hvordan man vekker hverandres sexlyst.

Forskere ved Universitetet i Southampton har i tillegg undersøkt hvilke strategier par vanligvis benytter seg av for å løse lystproblematikk, skriver Psychology Today.

De har snakket med 229 voksne i heterofile forhold om hvilke taktikker de benytter seg av når en av partene avviser den andre. Resultatet er publisert i «Archives of Sexual Behavior», og viser at det er fem taktikker som går igjen:

1. Frakobling

Den med minst lyst, avviser eller protesterer, mens den med mest lyst, gir opp og bruker heller tid på andre, ikke-seksuelle ting, som trening eller andre hobbyer.

11 prosent benyttet seg av denne strategien, og ni prosent av disse opplevde at det fungerte. Av alle strategiene, var det den med minst sukess.

Forskerne uttrykker bekymring for de parene som stadig tyr til frakobling, da det kan påføre forholdet stor skade over tid.

2. Kommunikasjon

Paret snakker om hvorfor den ene ikke har lyst, og forsøker å komme frem til en løsning, som å planlegge et annet tidspunkt for sex.

11 prosent brukte denne strategien, men 57 prosent av disse, synes det fungerte godt.

3. Solosex (uten partner)

Den med mest lyst onanerte, så porno eller leste erotiske noveller eller bøker når partneren avviste initiativ til sex.

27 prosent gjorde dette ved avvisning, og rundt halvparten (46 prosent) av disse, synes det fungerte.

Mer enn halvparten av de spurte, oppga onanering som den beste løsningen. Forskerne mener det kan fungere veldig godt hvis det i all hovedsak er snakk om å forebygge seksuell frustrasjon, men at det fort blir problematisk hvis det etter hvert blir den eneste veien til seksuell tilfredsstillelse.

4. Intimitet (med partner)

Hvis den ene parten sa nei til sex, fant paret i stedet andre måter å være intime på. De koste, ga hverandre massasje, dusjet sammen eller leide henner.

38 prosent gjorde dette, og 54 prosent av disse synes det hjalp. I noen tilfeller hjalp det på sexlysten, slik at man fikk mer lyst på sex med kjæresten etter å ha vært intim på andre måter.

5. Hadde sex likevel

I noen tilfeller sa den med minst lyst, ja til «en kjapp en» likevel, og noen ganger kom lysten etter hvert som de begynte.

14 prosent løste problemet på denne måten, og 58 prosent synes det fungerte bra.

Den taktikken som fungerte best

Frakoblingstaktikken, også kjent som «overse problemet slik at det vokser seg større»-taktikken, fungerer altså dårligst.

Bare ni prosent av de som bruker den, opplever at det er en god taktikk.

Det er kanskje ikke så oppsiktsvekkende, i all den tid Thuen og andre eksperter oppfordrer par til å snakke om sexlyst før man i det hele tatt blir et etablert par. Da sier det seg litt selv at man ikke skal slutte å snakke om det hvis problemene først oppstår.

Det som er mer overraskende, er det som kommer frem under punkt 5.

58 prosent av de som brukte taktikk «ha sex likevel», synes det fungerte. Det er den høyeste suksessraten av alle fem taktikkene.

Når det er sagt, er det bare 14 prosent som har sex selv når de egentlig ikke vil. Winther mener det er viktig å skille mellom det å virkelig ikke ville ha sex, og det å komme seg over dørstokkmila.

- Du skal aldri ha sex hvis du ikke vil eller føler deg presset. Det kan skape en aversjon mot sex, og spesielt for kvinner er det viktig å vente med sex til man er klar. Presser du deg til samleie før du er våt, kan det bli vondt og ubehagelig. I verste fall, lager kroppen seg et eget forsvarssystem for å unngå at det skjer igjen, sier Winther.

Når det er sagt, kan det å begynne forspillet selv om man egentlig ikke er så tent, være en god idé noen ganger.

- Lysten kan komme underveis. Kanskje kan man begynne og se om man får lyst? Det er godt mulig å ha sex selv om man i utgangspunktet ikke var kjempekåt, sier Winther, og avslutter:

- Foreslå gjerne en kjapp en og se om lysten kommer. Ikke bare for å gjøre partneren din fornøyd, men for din egen del også. Vi blir faktisk glade av sex.

