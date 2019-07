Et nytt norsk heavyband har forlatt startgropa og stort mye heftigere enn det Red Kite bringer til torgs er det ikke mulig å få det.

Elbassisten Trond Frønes, gitaristen Even Helte Hermansen, trommeslageren Torstein Lofthus og tangentisten Bernt André Moen hadde kjent hverandre fra band som Shining og Grand General. Dessuten var alle mer enn familiære med hva de andre drev på med i band som Elephant9 og Bushman´s Revenge. Vi snakker her om noen av de aller tøffeste gutta i klassen.

Når så Frønes for noen år siden flytta fra Trondheim til Oslo, så var Helte Hermansen og Lofthus kjappe med å få med seg kameraten i jamsammenhenger og de tre skjønte raskt at dette måtte de gå videre med.

For at ikke Red Kite skulle låte i nærheten av de tidligere nevnte banda, fant de tre ut at de ville ha med seg ei fjerde stemme også og valget var lett: Helte Hermansen og Lofthus hadde spilt med Bernt André Moen i Shining og de skjønte instinktivt at han ville passe inn i grooven de tre allerede hadde etablert.

Bortsett fra Alice Coltranes «Ptah, The El Daoud», som åpner ballet, så har Helte Hermansen skrevet all musikken. De som tror at dette har blitt en urheftig gumbo med ingredienser som psychedlia, heavy- og progrock samt frijazzeksursjoner, de har faktisk helt rett. Og du verden for et trøkk det er som blir servert!

De som kjenner disse fire herrene fra før blir ikke et gram overraska over at dette er så tøft og grooooovete som vel tenkelig og de har samtidig lykkes med å skape noe helt annet enn de andre banda de er en del av. Samtidig som musikken er beintøff, så er det også mye dynamikk i det de bringer til torgs - Red Kite er enkelt og greit et nytt heavyband som blir å regne med i tida som kommer. Spill høyt og fest setebeltene!

