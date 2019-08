Festivalsuksess: – Artistene leverer mesterklasse og publikum elsker årets Notodden Bluesfestival

Alt stemmer og publikum strømmer til årets Notodden Bluesfestival

Det har vært stor spenning og mye nerver på spill for arrangøren av årets Notodden Blues Festival i etterkant av fjorårets millionunderskudd. Lettelsen må derfor være stor i etterkant av gårsdagens suksess der bl.a. samtlige headlinere på hovedscenen leverte råsterke konserter til et jublende fantastisk publikum som stilte opp i hopetall. Det ble rett og slett «stinn brakke».

Du kunne neste merke at «noe var på gang» allerede tidlige på dagen. Første tegnet var en vannvittig god stemning under arrangementet «Talking Blues» der artistene fra supergruppa Supersonic Blues Machine inkl. Billy Gibbons, Eric Gales og Joe Louis Walker ble intervjuet i forkant av kveldens konsert.

Først ut blant kveldens headlinere var Come Tast The Band feat. Doggie White kjent fra Rainbow som også hadde med seg Joe Lynn Turner kjent fra Deep Purple og Rainbow. Bandet bidro råsterkt og begge vokalistene imponerer med en vannvittig tilstedeværelse og råsterk vokal.

Doggie White Foto: Knut Eirik Myhre - www.rockman.no

Det ble fort fullt rundt scenen når bandet startet å spille, og de store folkemengdene som koste seg med kald drikke i sommersolen på torvet utenfor fikk raskt «bein å gå på» når de fikk høre vokalen til Doggie White. Ikke minst når etter hvert også Joe Lynn Turner entret scenen.

Joe Lynn Turner Foto: Knut Eirik Myhre - www.rockman.no

Come Taste The Band feat. Doggie White med special guest Joe Lynn Turner leverte dønnsolid og satte allerede da nivået for kvelden til terningskast 6

Skikkelig «stinn brakke» ble når Supersonic Blues Machine gikk på scenen. Forventningene på forhånd til dette superbandet var store. Spesielt etter at de ved sitt forrige besøk av festivalen i 2016 leverte en nærmest «mind- blowing» konsert, og du tenker at… «dette kan jo ikke toppes».

Men det gjorde de…og det til de grader…

Supersonic Blues Machine Foto: Knut Eirik Myhre - www.rockman.no

Et vannvittig sterk show bestående av artister som er så til de grader profesjonelle og dyktige at du finner nesten ikke ord. På hver sin kant som individuelle musikere har de alle sine særegenheter. Det som imponerer aller mest i tillegg til fantastiske låter, er det vannvittige sterke samspillet artistene imellom. Det er så «tight» og dønn solid at du blir nærmeste stående å måpe. De skapte en festaften uten like sammen med gjestestjernene legenden Billy Gibbons og gitargeniene Eric Gales og Joe Louis Walker. Eneste «skår» i gleden var at de ikke rakk å spille de to siste låtene på kveldens spilleliste p.g.a. tidsnød da nok de vannvittige fete solopartiene tok adskillig lenger tid enn forventet. Men, men…slik er det på festival…programmet og tidsbruk må holdes. Slik er det bare.

Kveldens Supersonic Blues Machine spilleliste var slik:

NB! Låta «Let It Be» fra setlisten med Eric Gales finnes ikke på Spotify. De 2 siste låtene som de ikke rakk å spille uder konserten var «Get My Mojo Working» og «Going Down».

Kveldens avslutningsfest ble gjennomført av Dumdum Boys med frontfigur og vokalist «Prepple» i superform som ga alt…som vanlig.

«Prepple», Dumdum Boys Foto: Knut Eirik Myhre - www.rockman.no

Ikke noe å lure på….terningskast 6 både til Dumdum Boys og hele fredagskvelden.

I kveld er det ny festaften med bl.a. fantastiske Rival Sons

