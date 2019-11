Fikk barn for tre måneder siden. Nå vil de ha flere

- Jeg tror kanskje vi ikke skal drøye for lenge før vi prøver igjen, sier Louise Angelica Riise til Nettavisen.

9. august kunne den tidligere fotballspilleren John Arne Riise (39) og kona Louise Angelica Riise (29) glede seg over å bli foreldre for første gang sammen.

Fra tidligere forhold har John Arne Riise tre barn. Lille Colin ble altså hans fjerde.

Både graviditeten, fødselen og tiden etter som nybakte småbarnsforeldre har fansen fått fulgt tett via TV3- og Viafree-serien «Kjendismødre». Der kommer det tydelig frem at duoen nyter tilværelsen sammen med den lille gutten.

At Colin har gitt mersmak på foreldretilværelsen la ikke Louise Angelica skjul på da Nettavisen møtte henne under pressedagen til den nye TV3-serien.

- Jeg tror kanskje vi ikke skal drøye for lenge før vi prøver igjen, sa Louise Angelica og fortalte at hun allerede savnet tiden på fødestua.

PÅ GUL LØPER: I anledning «God morgen Norges» 25-årslag dukket Louise Angelica og John Arne Riise opp på den gule løperen på Aker Brygge i Oslo. Foto: Thomas Andersen (TV 2)

Visste hva han sa ja til

Forrige uke var den gule løperen rullet ut på Aker Brygge i Oslo, anledning «God morgen Norges» 25-årslag. Der dukket ekteparet opp igjen, for første gang uten Colin.

Da Nettavisen konfronterte John Arne med det kona hadde røpet bare noen uker før, var han sikker i sitt svar.

- Da jeg ble sammen med Louise Angelica visste jeg at hun ville ha barn. Det var en av de første tingene jeg spurte om. Skal jeg være sammen med noen som er ti år yngre, og hun vil ha barn, så må jeg også være med på det. Og det har jeg vært hele veien, fortalte Riise.

Endelig tid til å være pappa

Da Colin kom til verden beskrev John Arne Riise opplevelsen som «mange divisjoner over» Champions League-seier og 110 landskamper. Selv om Colin er parets første barn sammen, er det som nevnt ikke første gang John Arne opplever å bli pappa.

Den tidligere fotballspilleren har tre barn fra før av, Ariana (18) fra sitt første ekteskap, og Emma (10) og Patrick (8) fra sitt andre. Skilsmissene fra barnas mødre preget forholdet til barna, i tillegg til at Riise var travelt opptatt på fotballbanen mens de var små.

I et større intervju med Se og hør, fortalte Riise at han gleder seg stort over å endelig ha tid til å være pappa. Nå som fotballkarrieren er lagt på hylla, ser Riise nemlig for seg å bli en langt mer tilstedeværende pappa enn han var for de andre tre mens de var små.

- Da jeg ble skilt, ble kontakten med barna mer sporadisk. Jeg har fokusert på jobben, og tenkt at jeg skal prøve å være en bedre pappa når karrieren er ferdig. Sånn skulle det ikke være, og det er vondt å tenke på, sa Riise i et tidligere intervju med Se og Hør.

- Blir en fantastisk mor

Tidligere i sommer møtte Nettavisen paret på den årlige sommerfesten til Elle. Der fortalte Louise Angelica at hun gledet seg stort til å ta fått på den nye rollen som mamma.

- Det blir veldig spennende. John Arne har jo gjort dette et par ganger før, men det er jo like spennende hver gang vil jeg tro. Selv vet jeg ikke helt hva jeg går til, men jeg håper jo at det blir bra, uttalte hun.

John Arne på sin side er sikker på at kona vil bli en eksepsjonell mor.

- Hvis hun er slik hun er mot hundene våre, så kommer han til å ha et godt liv i vente, lo den tidligere fotballspilleren før han kremtet til:

- Hun kommer til å bli en fantastisk mor! Hun er veldig omsorgsfull og snill, og har et godt hjertet. Han kommer til å få det så fint.