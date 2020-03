Fikk deltagerne til å løpe nakne og slikke på hverandre: – En god måte å bli kjent på

Torbjørn sjekket inn på hotellet og skapte kaos og sinne blant deltakerne.

Torbjørn Breivik fra Tromsø sjekket inn på «Paradise Hotel» i forrige uke med en gylden mulighet til å filleriste harmonien inne i luksusvillaen.

Den oppgaven nølte han ikke med å ta.

– Jeg er nok en av dem som spilte mest der. Jeg følte at da jeg kom inn, ble det tydelige allianser ganske kjapt. Jeg kom inn med makt og ble naturlig en spiller, forteller Torbjørn til Nettavisen.

Les også: Derfor er mange kvinner utro: - I ettertid er det lett for meg å skjønne hvorfor jeg ble fristet (+)



Måtte slikke brystvorter: – Det var interessant

I kveldens episode av Viaplay-serien får deltakerne en rekke russeknuter som må løses for å unngå å havne i en usikker posisjon inne på hotellet.

Blant russeknutene man måtte gjennomføre var det nakenløp og utfordringen om å slikke alle deltagernes brystvorter.

– Hvordan er det å sjekke inn og så gå rett over i å slikke deltagerne på brystvortene?

– Det var interessant... Det er en god måte å bli kjent på. Det var egentlig bare gøy, og flott at man byr på seg selv på den måten, humrer Torbjørn.

Les også: «Paradise»-Ida Johansen Aaserud har sendt klage til produksjonen: Har fått nok av kropp

Foreslo at de andre deltagerne skulle ligge med ham

Det var deltagerne selv som foreslo russeknutene, og som hotellets russepresident hadde Torbjørn foreslått blant annet «kyss russepresidenten» og «ha samleie med russepresidenten».

Torbjørn Breivik fra Tromsø er med i Paradise Hotel 2020. Foto: TV 3/Viaplay

– Greia med det var at jeg ville teste hvor langt folk var villig til å gå.

Den siste russeknuten var det ingen som bet på, men Torbjørn forteller til Nettavisen at han uansett ikke ville gått med på den.

– Nei, det ble ikke en nedtur, jeg hadde ikke noe mål om ligge med noen. Jeg tror ikke jeg hadde vært med på det om noen hadde prøvd, forteller han.

Som russ er russeknuter som regel bare en morsom greie, men inne på Paradise Hotel ble knutene gjenstand for et skittent spill for å overleve.

Det fantes nemlig en liste over hvor mange knuter hver deltager gjennomførte, og det var russepresident Torbjørn som måtte avgjøre om en knute var godkjent eller ikke.

– Vi forutså at det ville skje noen med den som havnet på toppen og bunnen av den lista. Min første tanke var at det skulle være moro. Men så gikk timene og dagene og det ble taktisk, og sånn måtte det bare bli for min del, for å overleve, forteller Torbjørn.

Dermed begynte Torbjørn å gi bort kryss til noen, uten at de hadde gjort en oppgave, men også diskvalifisere andre. Slik kunne han sørge for at den han stolte mest på fikk makt og den han stolte minst på havnet i en usikker posisjon nederst.

Les også: «Paradise»-Axels flørting ved bassenget går galt: – De trenger ikke vise det

– Jeg ble dritt lei av Torbjørn

Under nakenløpet nektet Torbjørn først å godkjenne Even Kvam og Axel Kleivane sine runder, før han diskvalifiserte dem.

– Der er jeg superstreng. Det var der jeg begynte spillet. Jeg synes det var veldig gøy, jeg liker å ha kontroll og kødde litt, og de ble faktisk ganske irritert, så da var jeg skikkelig kjip, ler Torbjørn.

Se det elleville nakenløpet her:

– Da han sto oppe på hotellet og ropte at det ikke var godkjent, da kjente jeg jævelen i meg, da ble jeg forbanna, forteller Even Kvam til Nettavisen.

Han forsto at han lå dårlig an og var en sterk konkurrent for Torbjørn.

– Jeg ble dritt lei av han Torbjørn med én gang etter det, så jeg la meg på solsengen, og så fikk heller de andre ungene leke seg med russeknutene, forteller han på sedvanlig Even Kvam-vis.

Han var åpenbart mer fornøyd med resultatet av solingen, enn av Torbjørns spill med russeknutene.

– Jeg ble veldig fornøyd med tan-en, som du ser er jeg brunest der inne også, påpeker Even Kvam.

Les også 8 spørsmål om kropp og sex - ett spørsmål kan ingen svaret på