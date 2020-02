Fikk du ikke stemt? Her kan du stemme på din MGP-favoritt

Mange fikk ikke stemt da NRK slet med tekniske problemer. Her kan du imidlertid stemme på din favoritt.

Ulrikke Brandstorp vant med låten «Attention». Hun skal dermed representere Norge i finalen i Eurovision, som går av stabelen i Rotterdam i Nederland i mai, men det som fikk mest oppmerksomhet var de enorme tekniske problemene NRK opplevde med avstemmingen under sendingen.

Like etter at de ti finalistene var ferdig, kom de første meldingene om at systemet var nede.



Det tok ikke lang tid før seerne var i harnisk og raste mot NRK på sosiale medier.

- MGP2020. NRK vinner vm i dårlig planlegging. Veldig fint show da, skrev fotballstjernen Caroline Graham Hansen.

Dette var bare en av mange reaksjoner mot NRK i løpet av kvelden, og programlederne i Trondheim Spektrum måtte bare beklage.

- Det jobbes på spreng for å fikse det, men akkurat nå er systemet nede, sa programleder Kåre Magnus Bergh fra scenen.

Finalistene ble dermed valgt ut av en forhåndsvalgt folkejury.

- Som dere kanskje har merket har vi ikke klart å ta i mot stemmene via nett. Derfor vil en forhåndsvalgt folkejury stemme frem gullfinalistene, skrev NRK selv på Twitter.

Noen minutter senere meldte TV-kanalen at alt var i orden, og at folk kunne stemme på sin favoritt i gullfinalen. Det var likevel mange som raste videre på sosiale medier over at de fortsatt ikke fikk stemt.