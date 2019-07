Fikk en Porsche i bursdagsgave. Kjører ikke bil

- Jeg har ikke kjørt bil på over 25 år, sier Jennifer Lopez da hun mottok en Porsche i bursdagsgave.

Forrige uke gikk bursdagen til den verdenskjente sangeren og skuespilleren Jennifer Lopez (50) av stabelen, da hun fylte 50 år.

Feiringen gikk ikke akkurat ubemerket hen da forloveden, baseballspilleren Alex Rodriguez (44), og Lopez slo på stortromma og samlet sine bestevenner og familie til en storslått fest i Miami.

Ifølge Entertainment Tonight skal festen, som blant annet inneholdt flere konserter og fyrverki, ha kostet rundt en million dollar, noe som tilsvarer over ni millioner norske kroner.

Bare kaken i seg selv skal ifølge nettstedet ha kostet 10.000 dollar - for ikke å snakke om kjolen til Lopez som var spesiallaget fra motehuset Versace.

På Instagram har duoen delt en rekke bilder fra den storslåtte feiringen, men det er imidlertid ikke den dyre kaken og designerkjolen som har fått fansen til å sperre opp øynene.

Ifølge flere utenlandske medier, deriblant Metro og Daily Mail, skal Lopez ha fått en Porsche i gave av Rodriguez - uten at hun en gang kjører bil.

Fansen klør seg i hodet

Ifølge Metro skal det ha vært en Porsche 911 GTS 2019 modell til en verdi av 140.000 dollar - noe som tilsvarer i overkant av en million norske kroner.

Det er i en YouTube-video, publisert på Rodriguez sin kanal, at Lopez forteller at hun ikke har kjørt bil på over 25 år.

- Jeg har aldri hatt en bil som det der, sier hun i full ekstase, før hun legger til:

- Jeg har ikke kjørt en bil på over 25 år.

At Lopez kaster seg inn i en Porsche og kjører av gårde uten å ha særlig mye erfaring med bil, overrasker mange.

- Shitt, til å være en som ikke har kjørt bil på evigheter gjør hun det svært bra med den Porschen, kommenterer en blant annet.

- Tenk å kjøpe en Porsche til en som ikke har kjørt bil på over 25 år. Han bør være redd, skriver en annen.

Overrasket tilbake

Rodriguez er imidlertid ikke alene om å vite hvordan man skal overraske kjæresten. Fredag kveld var det han sin tur til å fylle år, og Lopez var slettes ikke dårligere til å gjøre stas på ham.

Midt under hennes egen konsert i Miami, under turneen «It's My Party: The Live Celebration», satte hun hele showet på pause for å gratulere forloveden.

Opp på scenen tok hun opp Rodriguez og barna deres til en gedigen bursdagskake og bursdagssang fra publikum.

På Instagram har sangstjernen delt øyeblikket i en videosnutt.

- Feirer deg i dag og hver eneste dag, min kjære. Du er noe helt spesielt, min orkan og min ro i stormen. Takk for at du er lyspunktet i livet mitt. Ønsker deg den beste bursdagen noensinne. Gratulerer med dagen, skriver Lopez på Instagram.