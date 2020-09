Fikk én regel av mamma før «Paradise»-innsjekk. Den bryter han første dagen

Hotellets nye deltaker pakket med seg speedo i bagasjen.

Obs, spoiler! Denne saken avslører deler av innholdet i onsdagens episode av «Paradise Hotel».

Pride har inntatt «Paradise Hotel», og det gjør også en ny deltaker i onsdagens episode.

Henrik Bach Mortensen (25) fra Mosjøen er deltakeren som sjekker inn i uken der «alt er love».

25-åringen har tv-erfaring fra både «Glow Up» og «Idol», men det å takke ja til reality og «Paradise Hotel» satt derimot lenger inne. Overfor Nettavisen forteller Mortensen at han egentlig hadde bestemt seg for å droppe hele greia.

NY DELTAKER: Henrik Bach Mortensen sjekker inn på «Paradise Hotel» i onsdagens episode. Foto: Viaplay

– Jeg gikk noen runder med meg selv og var egentlig ganske klar for å takke nei. Selv om jeg ikke har sett en halv episode av «Paradise Hotel» i hele mitt liv, så har man jo sett klipp og hørt litt forskjellig. Så man har jo litt tanker om hvordan folk skal motta at du er med på noe sånt, sier han til Nettavisen.

Etter en prat med venner og familie ombestemte han seg.

– Men så lenge man klarer å være seg selv og generelt gjøre en god figur så burde det gå greit.

– Jeg vil vinne

Dermed pakket Mortensen med seg tre speedoer og en haug med bionedbrytbart glitter og satte seg på flyet til Mexico.

Førstnevnte klesplagg var derimot ikke moren hans særlig begeistret for at han skulle ta med seg inn på realityhotellet.

– Det var det ene plagget mamma sa jeg ikke fikk lov til å ha på meg på tv, så da tok jeg med meg tre, sier han og ler.

Se hva Henrik Bach Mortensen sier om badetøyet han tok med seg i videoen øverst i saken!

25-åringen legger heller ikke skjul på at han er glad i konkurranse, og at han sjekker inn «Paradise» for å vinne.

– Jeg var tidlig ganske klar på at jeg skulle spille. Jeg ble ikke med bare for å kose meg. Det er en konkurranse, jeg er et konkurransemenneske, og jeg vil vinne, fastslår Mortensen.

Hinter om mer dramatikk

Mortensens ankomst blir markert med en tvist inne på hotellet, der alle parene skal stokkes om på. I og med at det er Pride-tema blir alle partnere med en av samme kjønn.

Overfor Nettavisen kan 25-åringen fra Mosjøen hinte om at det vil skje enda mer nå som han har sjekket inn.

– Jeg kan jo si det sånn at da jeg sjekket inn så ble det litt annen stemning inne på hotellet. De var en jævlig sammensveiset gjeng, det er ikke sikkert de var det etterpå.

– Vi får se, sier han lurt.

Noen romanse lette han derimot ikke etter inne på hotellet.

– Jeg er jo en «stone cold bitch». Jeg har et hjerte av is, og jeg prøver fortsatt å finne ut om jeg faktisk er kapabel til å bli forelsket. Eller så har jeg bare ikke møtt noen som er spennende nok for meg enda, sier Mortensen til Nettavisen.