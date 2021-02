Øde Nerdrum har blitt en sensasjon på «Farmen Kjendis». Nå flommer frierbrevene inn i postkassen.

Maleren Øde Nerdrum er blant dem som har skilt seg mest ut på årets «Farmen Kjendis». Både med politiske utsagn, hans glede over å lese opp dikt – og kanskje mest av alt hans måte å snakke på. Men inne på «Farmen» har han trivdes veldig godt.

– Det er så svært og så lite på samme tid. Jeg har ikke vært med på noe slikt før, så det var veldig spesielt. For meg var det ikke bare et TV-program, men en opplevelse, forteller han.

Før Farmen Kjendis brakte han inn i stuene til folk, gjorde Nettavisen et stort portrettintervju med den kontroversielle maleren. Du kan lese hele intervjuet her:

Nerdrum forteller at han overhodet ikke hadde noen negative opplevelser på Farmen Kjendis, og at det var en ren fryd å være med. I etterkant har det også vært overveldende positive reaksjoner.

– Mange tar kontakt

– Det er mange som kontakter meg. Jeg har fått alt mulig tilsendt, bortsett fra at jeg ikke har fått veldig stygge ting. Noe er frierbrev, annet en vennskapelig kontakt. Det er veldig hyggelig, sier han.

Et av de mest omtalte TV-øyeblikkene var en betent diskusjon mellom bloggeren Anniken Jørgensen og Øde Nerdrum om homoekteskap. Nerdrum tok den forholdsvis upopulære meningen at ekteskapet består av én mann og én kvinne, og at Den norske kirke burde ha mer respekt for bibelen.

– Det var av og til at ulikhetene mellom meg og flere av de andre ble provosert frem. Det var mange meningsutvekslinger, men det gikk helt fint.

– Hvordan reagerte de andre på dine tidvis kontroversielle meninger?

– Av og til var det slik at personer, og jeg behøver ikke nevne navn, kunne svare med at jeg var en idiot. Det tar jeg ikke veldig ille opp. Det er deres perspektiv, og de behøver ikke være enig med meg. Men når det kommer slike kallenavn er det oftest et tegn på at man ikke forstår den andre. Og det kan jo hende jeg er en idiot, jeg er åpen for den muligheten, sier Nerdrum til Nettavisen.

Nå er han i full gang med å male ute på farens gård i Stavern. Der oppholder han seg sammen med andre heldig utkårede talenter, som får delta i et miljø hvor de kan dyrke frem ferdighetene. Miljøet preges av strenge regler og tøffe runder med kritikk. Målet er å stadig bli bedre.

– Godt at noe avbryter livene våre

Egentlig skulle maleren ha en utstilling i Bergen om kort tid. Men på grunn av koronaviruset ble den utsatt til 10. april. Han har et innstendig håp om at vaksinetempoet tar seg opp, slik at det blir en fullverdig utstilling når den tid kommer.

– Tidvis er jeg litt lei. Men samtidig er det sånn at jeg kan tilpasse meg. Det som er faren, er at mange mennesker føler på at dette er helt spesielt forferdelig. Har man lest litt historie så finner man ut at dette ikke er så unikt forferdelig, sier han og legger til:

– Ved en ren tilfeldighet leste jeg boken «Kjærlighet i koleraens tid» i fjor. Det var en epidemi som holdt på i mange år, kanskje tiår. Med nedstengninger, åpning og deretter nye nedstengninger. På et nivå er det deilig at noe bryter inn og avbryter livet vårt, sier han.

– Hva mener du?

– Det er en katastrofe med den moderne tidsalder at vi tror vi kan styre for mye. Menneskeheten har fått seg en velfortjent dask på lanken. Verden sier ifra at den har sin egen plan.

– Hva synes du om håndteringen?

– Jeg gidder ikke å ta et standpunkt på det. Jeg har så mange ulike synspunkter på det, og jeg vet ikke om all informasjonen jeg får er riktig. Det er også veldig forvirrende. I min aldersklasse blir man nærmest sykere av influensa enn av koronaviruset. Også er det snudd på hodet når du er oppe i 60-årene. Det er ikke rart mennesker blir forvirret.

– Jeg har bestemt meg for å male og hygge meg, og heller observere det hele. Også vet jeg i mitt stille sinn at det skjer ting som avbryter menneskelivene.

