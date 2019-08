Fikk tilbud om egen realityserie. Derfor takket de nei

- Vi har sortert bort mer enn vi har sagt ja til, sier Per Sandberg.

- Jeg er laget sånn at jeg sier ja til nesten alle utfordringer jeg får. Dette er kanskje en av de største utfordringene jeg kan ta på meg, men samtidig så har vi sagt nei til utrolig mye også, forteller Per Sandberg til Nettavisen om «Skal vi danse»-deltakelsen der både han og kjæresten, Bahareh Letnes, skal delta i til høsten.

For det er ikke akkurat til å stikke under stol at samboerparet Bahareh Letnes og den tidligere fiskeriministeren Per Sandberg blir å se mye på TV i tiden fremover.

I tillegg til deres deltakelse i «Skal vi danse» på TV 2, blir de også å se i TV3-programmet «Charterfeber». Neste år skal Sandberg også være med i «Farmen Kjendis».

- Vi har fått tilbud om mye annet også, men vi har sortert bort mer enn vi har sagt ja til, konstanterer Sandberg overfor Nettavisen.

Renner over med tilbud

Ifølge Sandberg har tilbudene om deltakelse i ulike TV-program haglet inn siden overskriftene om paret herjet i fjor høst.

- Både nasjonalt og internasjonalt, forteller han uten å gi noen konkrete eksempler på et tilbud han har fått fra internasjonale kanaler.

- Selv synes jeg det blir mye TV på oss i år, men det er jo litt gøy. Media vil tydeligvis ha oss med, så da takker vi ja, ler Bahareh.

«SKAL VI DANSE»: Til høsten skal Per Sandberg og Bahareh Letnes svinge seg på parketten under «Skal vi danse». Foto: TV 2

Ble tilbudt egen TV-serie

Letnes forteller at paret også har fått tilbudet om sin helt egen TV-serie, men at de foreløpig har takket nei til det.

- Vi fikk tilbudet allerede i fjor om å lage vår egen dokumentarserie. Men da var jeg veldig sliten, så jeg takket nei - men jeg tror tilbudet kommer tilbake. Og da takker jeg ja, sier hun bestemt.

- Kan dere bli det nye «Petter og Vendela»?

- Vi er Per og Bahareh, ikke Petter og Vendela, sier Letnes.

Hadde det derimot vært opp til Sandberg, hadde han ikke vært fremmed for tanken han heller.

- I år har vi sagt ja til alle disse realityseriene, men i 2020 har vi utrolig mange andre planer. Men det er klart, vi vurderer hvert enkelt tilbud som kommer. Enten det er business, reality eller hva det måtte være, sier han.