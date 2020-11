– Du kan si «penis» 97 ganger, men du kan ikke si «vagina»?

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

Ellen Pompeo (51) har gjort stor suksess i dramaserien «Grey's Anatomy», en jobb som har sørget for at hun er en av de aller best betalte kvinnelige skuespillerne i Hollywood.

Opp gjennom årene hun har fått en enda mer sentral rolle i den populære serien, der hun blant annet regisserer flere av episodene. Med andre ord har Pompeo relativt stor kunstnerisk frihet, noe hun derimot ikke hadde i sesong én.

Da hadde de blant annet strenge retningslinjer på hva som var lov å si i serien og ikke, og forbud mot ett ord.

Det fortalte Pompeo da hun gjestet «Jimmy Kimmel Live».

Fikk «vagina»-forbud

Det er ordet «vagina» de ikke fikk bruke, noe både Pompeo og serieskaper Shonda Rhimes (51) reagerte på.

– Det var en stor krangel på grunn av standarder og praksiser. Vi kunne si «penis», men ikke «vagina», forteller den berømte skuespilleren i talkshowet, ifølge Fox News.

Derfor måtte de komme opp med et alternativ, og landet på «va-jay-jay» - et kjent kallenavn for kjønnsorganet.

Pompeo kan imidlertid ikke forstå hvorfor «vagina» ikke var lov, ettersom ordet «penis» ble brukt over en lav sko.

– Vi sa «penis» 97 ganger i en episode. Du kan si «penis» 97 ganger, men du kan ikke si «vagina»? spør Pompeo.

Etter sesong én forsvant imidlertid dette forbudet, etter mange diskusjoner. Shonda Rhimes har tidligere uttalt at de likevel ofte bruker «va-jay-jay», ettersom uttrykket ble en favoritt blant skuespillerne som kjempet for å få si «vagina».

– Barna er førsteprioritet

Etter ni år sammen har skuespillerparet Olivia Wilde (36) og Jason Sudeikis (45) gått hver til sitt, ifølge People.

Duoen ble et par i 2011, og året etter gikk Sudeikis ned på kne og fridde til Wilde. Sammen har eksparet to barn, sønnen Otis Alexander (6) og datteren Daisy Josepine (4).

– Bruddet skjedde i begynnelsen av 2020. De var enige om det, og har nå gått over i en god rutine der de deler ansvaret for barna. Barna er førsteprioritet og hjertet i familiens relasjon, sier en kilde som hevder å være nær venn av paret.

Verken Wilde eller Sudeikis har foreløpig bekreftet bruddet.

«Tiger King»-stjerne arrestert

Dillon Passage (23), ektemannen til «Tiger King»-stjernen Joe Exotic (57), ble i helgen arrestert for å ha kjørt i bil påvirket tilstand. Det skriver blant andre nettstedet People.

Arrestasjonen fant sted i Texas, der Passage ble stoppet av lokalt politi klokken 6.35 søndag morgen.

Passage er som nevnt gift med Joe Exotic, og har tidligere fortalt til Entertainment Tonight at han sliter med både depresjoner og rusmisbruk. Ektemannen sitter som kjent i fengsel, der han soner en dom på 22 år for dyremishandling og for å ha betalt en leiemorder for å ta livet av erkerivalen Carole Baskin (59). Drapet ble imidlertid aldri gjennomført.

Kommunikasjonen mellom de to er svært begrenset, har Passage tidligere uttalt overfor People.

– Det varierer. Det er på en måte det normale livet mitt nå. Det er rart å si, men jeg har blitt vant til situasjonen vår. Det eneste som holder oss gående er å håpe på det beste, og advokatene hans ser ut til å ha en god plan, sa han i juni.

Dillon Passage og Joe Exotic giftet seg i 2017.

