Fikk veske til 42.000: – Har satt en øvre grense for hva vi kan bruke

Ulrik fikk skattesmell, men det påvirket ikke bursdagsgaven til Julianne.

– Jeg visste at skattesmellen til Ulrik ikke skulle gå ut over bursdagsgaven min. Ulrik er for gentleman til det, forteller pilotfrue Julianne Nygård til Nettavisen.

– Men jeg hadde ikke trodd at dette var året for å gå all in, legger hun til.

– Ulrik så hvor skuffet jeg ble

Det er i dagens episode av Bloggerne på TV 2 at seerne får være med på pilotfrue Julianne Nygårds' 29-årsdag, som fant sted like før sommeren.

I episoden blir pilotfruen overrasket med frokost på sengen, og på frokostbordet venter en Chanel-pose med den lekre gaven:

En Chanel Boy-veske i lyserosa pastellfarge. Prislappen? Drøye 42.000 kroner. 💸

Julianne forteller at hun først oppdaget vesken på flyplassen, etter det som ble en kontroversiell ferietur til Dubai. Hun var i ferd med å kjøpe vesken, før hun tok til fornuften.

– Jeg kunne ikke ta meg råd til den. Ulrik så hvor skuffet jeg ble og det synet ga ham verdens beste idé etter min mening, nemlig å kjøpe den til meg i bursdagsgave.



For moro skyld: Det ligger i skrivende stund 8899 bruktbiler på Finn.no med en prislapp under 42.000 kroner.

Overskred bursdagsgave-grensa

Vesken er den dyreste hun eier, og dette er aller første gang ektemannen kjøper veske.

– Gaven trenger ikke nødvendigvis være så dyr, men jeg synes det er fint at man legger listen cirka likt i forholdet. Ulrik og jeg har egentlig satt en øvre grense for hva som vi kan bruke på hverandres bursdagsgaver, men den grensa overskred han i år. Det gjorde selvfølgelig ingenting når jeg så hva han hadde kjøpt, smiler hun og legger til:

– Jeg har plass til flere vesker i garderoben.

– Får så mye oppmerksomhet som blogger

Julianne, som er mest glad i å feire bursdag kun i selskap av ektemannen og sønnen Severin, forklarer at hun slapp å planlegge årets bursdagsfesitivitas.

Det sto mannen Ulrik for, og opplegget ble litt som vesken - ikke av det billige slaget. Hele vennegjengen ble invitert på middag og konserten «We love the 90s», og den fargerike duoen hadde selvsagt kledd seg for anledningen.

For å sette stemningen ytterligere hadde de leid inn en limousin med strobelys.

– For å være ærlig så får jeg så mye oppmerksomhet gjennom hele året som blogger at jeg egentlig ikke føler et behov for en hel dag som bare er til ære for meg, men bursdagen min ble over all forventning.

Vil ha Kylie Jenner-bursdag

Neste år venter litt av et festår for paret som liker å si de er det motsatte av gjerrige.

Da fyller nemlig Julianne 30 år og Ulrik fyller 40.

– Jeg har allerede startet planleggingen til 30-årslaget mitt i hodet. Jeg ser for meg noe lignende som bursdagen til Kylie Jenner i år, men vet jeg må legge lista mye lavere. Det er likevel gøy å hente inspirasjon fra hvordan de store stjernene feirer store dager.

Det høres ut som tidenes arrangement. For å minne om hvordan Kylie Jenner feiret sin bursdag - så la hun rett og slett ut på en slags bursdagsturné:

Kylie leide en privat yacht og reiste rundt med en vennegjeng både i Italia og Frankrike, shoppet, spiste og koste seg. Hva ballet kostet vites ikke, men bare båten skal ha hatt en prislapp på 8 millioner i uken.

Alle ønsker har gått i oppfyllelse før 30-årsdagen

– Alle gjestene i min bursdag skal ha det like gøy som meg. Det er det jeg er opptatt av. Jeg elsker å lage fest og vet at jeg kan fest best. Derfor hadde jeg hatet å bli overrasket med en overraskelsesfeiring. Jeg er en jente du overrasker med gaver, ikke med fest, smiler Julianne.

At hun fyller 30 år mener hun er en ypperlig anledning til å se seg tilbake på et tiår fylt med mye lykke og måloppnåelse.

– Det føles viktig å markere at jeg forlater 20-årene, spesielt med tanke på at jeg har oppnådd alt jeg ville oppnå før jeg ble 30 som var å finne drømmemannen, bli gift med han, få barn med han og flytte inn i et stort hus sammen med familien min i et barnevennlig strøk nært Oslo.