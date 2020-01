Filmene vi gleder oss mest til i 2020

Dette er en liste over filmene som kommer i år som vi gleder oss aller mest til. Spoiler: basert på trailerne, kommer det veldig, veldig mye bra i 2020!

Den filmen vi kanskje gleder oss mest til, ser du over. Intet annet en selveste «James Bond: No Time to Die». Dessverre blir dette kanskje en av de siste gangene vi ser Daniel Craig som James Bond, personen som var med å gi oss legendariske «Casino Royale». «Quantum of Solace» var han kanskje ikke like heldig med, men med «True Detective»-regissøren bak selene, lover dette veldig bra. Filmen kommer 3. april. Se traileren øverst i saken!

Nedover er de andre filmene vi gleder oss veldig, veldig mye til.



The Gentlemen

Matthew McConaughey, Hugh Grant, Charlie Hunnam, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Colin Farrell og Henry Golding

Kommer 28. februar

Denne gleder vi oss virkelig til! Guy Ritchie, personen back «Snatch» blant annet, kommer med en ny, klassisk britisk gangsterfilm. Blir kvaliteten på denne noe i nærheten av «Snatch», blir dette virkelig bra. Basert på skuespillerne og traileren lover det veldig bra.

Birds of Prey

Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Ball og Ewan McGregor

Kommer 7. februar

I filmen «Suicide Squad» fikk vi endelig møte Harley Quinn. «The Jokers» like mentale kjæreste. Nå møter vi Harley Quinn sammen med en hel haug med andre kvinnelige helter/kjeltringer. Dette blir garantert actionfylt!

The Grudge

Andrea Risenborough, Betty Gilpin, John Cho og Demia Bichir

Kommer 3. januar til USA. Har ikke fått norske premieredato.

Jeg skal ærlig innrømme at jeg kun turte å se 5 minutter av den originale «The Grudge» fra 2010, men flere kolleger som liker skrekkfilmer gleder seg som unger til å se denne. Hvorfor vet jeg ikke. Se traileren over. Hvis du tør.. Hørt den er grusom.

Bad Boys for Life

Will Smith og Martin Lawrence

Kommer 17. januar



Will Smith og Martin Lawrence ble med Bad Boys I og II et av de mest ikoniske politi-duoene vi har sett. Komedie og action på høyt nivå. Det hjelper veldig at begge er hysterisk morsomme. Nå, 17 år etter er de tilbake! Dette gleder vi oss til!

Black Widow

Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour og Rachel Weisz

Kommer 1. mai til USA. Har ikke fått norske premieredato.

I denne filmen får vi et dypere innblikk i kanskje en av de mest hemmelighetsfulle personene i Avengers, nemlig Natasha Romanoff (Black Widow). Da vi vet så lite om Natasha blir, dette en veldig kul film å få med seg og et "must" for Avengers-fans!

Soul

Jamie Foxx, Tina Fey, John Ratzenberger og Daveed Diggs.

Kommer 19. juni.

Denne Disney/Pixar-filmen handler om en lærer som elsker jazz som får sjelen sin separert fra kroppen under en ulykke. Garantert en "feel good"-film med masse bra musikk! Passer til hele familien.

Wonder Woman 1984

Gal Gadot, Chris Pine og Kristen Wiig

Kommer 5. juni

Gal Gadot returnerer som Wonder Woman. I denne filmen får vi vite mer om historien bak Wonder Woman og filmen er satt i perioden «den kalde krigen». Definitivt et actionfylt mesterverk fra Marvel!

Tenet

John David Washington, Elizabeth Debicki, Robert Pattinson og Michael Caine.

Kommer 17. juli

Christopher Nolan står bak filmer som «The Dark Knight», «Inception», «Interstellar» og «Dunkirk». Med andre ord kanskje en av av verdens beste nålevende regissører. Han kommer med ny film! Tenet! Dette blir bra! Basert på traileren virker det som en skikkelig «mindbender»! Her gjelder det å holde tunga rett i munnen. OBS! Se om du klarer å se operataket i traileren!