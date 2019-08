Filmregissør Joel Schumacher: - Har hatt sex med opptil 20.000 partnere

Den berømte filmregissøren har ikke bare jobbet hardt på filmsettet.

NEW YORK (Nettavisen) I et intervju med magasinet Vulture denne uken, forteller regissøren bak filmer som «Batman Forever» og «St. Elmo’s Fire» at han har hatt svært mange seksualpartnere. Men han røper også at vet å holde tett om hvem det er.

Det er i et intervju med artikkelforfatter Andrew Goldman at Schumacher forteller at han har hatt sex med et sted mellom 10. og 20.000 partnere.

- Jeg har hatt sex med flere berømte personer, og jeg har hatt sex med gifte par - og jeg tar med meg hvem de var til graven, sier regissøren.

- Jeg har aldri røpet eller skrytt av hvem som har gitt meg den glede å dele seng med dem, sier han i intervjuet, ifølge Huffington Post.

- Jeg brukte kondomer, men kondomer sprakk. Det var også mye inntak av narkotika, og mye som skjedde å den tiden, sier Schumacher om 80-tallet og Aids-epidemien. Foto: AP Photo/Matt Sayles

- Jeg brukte kondom

Schumacher, som også har regissert filmen «The Phantom of the Opera» - og som fyller 80 år på torsdag, forteller at han hele tiden har vært forsiktig med å beskytte seg.

Spesielt da Aids-epidemien brøt ut på 80-tallet passet han ekstra nøye på.

- Jeg brukte kondomer, men kondomer sprakk. Det var også mye inntak av narkotika, og mye som skjedde å den tiden. Det var en måte å takle tapene på, tror jeg, av så mange mennesker som jeg elsket, eller likte, eller hadde følelser for - eller som jeg beundret, sier Schumacher.

Hvorvidt Schumachers sex-betroelser er sannferdige, får regissøren stå for selv.

Om mannen har hatt 20.000 sex-partnere, betyr det at han har hatt sex med ny partner hver eneste dag i nesten 55 år.

Ikke alene

Ifølge Huffington Post er ikke filmregissøren alene om å ha hatt ekstremt mange seksualpartnere.

Basketball Stjernen Wilt Chamberlain skrøt i en bok i 1991 av at han hadde ligget med 20.000 forskjellige kvinner, mens NBA-stjernen Lamar Odom nylig fortalte at han har hatt sex med 200 forskjellige kvinner.

Her er en Instagram-post fra Vulture om intervjuet: