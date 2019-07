Fin dansk stemme

Den danske vokalisten Katrine Madsen er et nytt bekjentskap for meg. Denne liveinnspillinga fra Montmartre i København forteller meg at vi bør beholde kontakten fremover.

Katrine Madsen er en vokalist det swinger av. Katrine Madsen (47) har vært med i mange år, men har altså ikke markert seg veldig nord for Kattegat. Dette visittkortet viser oss en vokalist med solid grep om både standardstoff og eget materiale. Sammen med en stilsikker og empatisk trio bestående av Jesper Bodilsen på bass, Jonas Johansen på trommer og Henrik Gunde Pedersen på piano - noen av Danmarks ledende musikanter i det tradisjonelle/moderne landskapet - sørger Madsen for ei hyggestund både på den legendariske jazzklubben Montmartre og i heimen. Madsen føyer seg elegant inn i en tradisjon som henter fra The Great American Songbook, men som også sikter inn mot mer moderne tradisjoner. Hun synger med stor innlevelse og stor forståelse for dette tonespråket, men det er veldig mange om akkurat dette beinet så derfor er det nok vanskelig å slå gjennom på de store scenene. En referanse til Katrine Madsen kan kanskje være Diana Krall og det er jo langt i fra den verste referansen man kan tenke seg. Uansett har dette vært et hyggelig og swingende møte med Katrine Madsen og hennes utmerkede trio. PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig. Katrine Madsen Traveler - Live at Montmartre Storyville Records/MusikkLosen