Fint fra underskogen

Chris Jentsch - aldri hørt om han før? Da er vi minst to, men den amerikanske gitaristen, komponisten og bandlederen forteller oss raskt at han har mye fint på hjertet.

Man trenger ikke å ha oppholdt seg lenge i New York for å begripe at mengden usedvanlig dyktige jazzmusikere er enorm. Man trenger ikke å ha oppholdt seg der i det hele tatt faktisk - det er mer enn tilstrekkelig å følge med fra hvor som helst på kloden. Bevismaterialet strømmer på ustanselig og dette møtet med Jentsch og hans Group No Net er nok et eksempel.

Her snakker vi et nimannsband - ikke et tradisjonelt storband, men et stort band spesielt satt sammen for å tolke dette bestillingsverket som har fått navnet « Topics in American History». Opp til flere aspekter ved denne musikken og dette prosjektet får tankene til å gå i retning Trondheim Jazzorkester faktisk.

Over there er det også muligheter for å få midler til slike verk. Jentsch har vært flink og dyktig i så måte - han er tydeligvis en god søker samtidig som han åpenbart er en dyktig komponist og arrangør. Dette er hans fjerde suite og denne gangen har Jentsch, som også er historiker, latt seg inspirere av viktige hendelser i amerikansk historie.

Jentsch har henta inspirasjon fra hele den moderne jazztradisjonen, fra rock, verdensmusikk og klassisk musikk og satt det sammen til en godt og vel times utflukt som vi får være med på livepremieren av - på klubben ShapeShifter Lab i Brooklyn i desember 2016, i bydelen der Jentsch har vært bosatt i 20 år.

Bortsett fra saksofonisten Jason Rigby og pianisten Jacob Sacks, som har jobba mye med vår egen Brooklyner Eivind Opsvik, er de andre nye navn for meg. Høykompetente herrer både som ensemble og solistisk - fem blås og fire i rytmeseksjonen.

Til alle de sju satsene har historikeren Jentsch skrevet en liten tekst som forklarer hvorfor han har valgt akkurat disse hendelsene.

Dette har blitt et hyggelig og spennende møte med ei ny stemme på så mange vis.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.