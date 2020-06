Fire av Lisa Vanderpumps ansatte sparket – fansen krever flere

Realityprofilene mistet jobben grunnet rasistiske ytringer.

– Bravo og Evolution Media bekrefter i dag at Stassi Schroeder, Kristen Doute, Max Boyens og Brett Caprioni ikke kommer til å returnere til «Vanderpump Rules», het det i en offisiell uttalelse fra tv-nettverket Bravo tirsdag denne uken.

Gjennom åtte sesonger, siden 2013, har tv-seere fått følge Lisa Vanderpump (58) og flere av hennes ansatte ved restauranten Sur i West Hollywood. Realityserien har sørget for at flere av de ansatte er blitt store navn i seg selv, og flere av dem har med årene også gjort suksess på andre områder.

De nevnte realityprofilene får ikke lenger medvirke i serien på bakgrunn av at de tidligere skal ha kommet med rasistiske utsagn. Lisa Vanderpump tar fullstendig avstand fra alle former av diskriminering, skriver hun på Instagram.

«Familien min, bedriftene mine og jeg fordømmer alle former av mishandling, rasisme, homofobi, fordommer og forskjellsbehandling», er blant det hun skriver i en tekst om situasjonen - der det kommer frem at hun først for et par uker siden fikk vite hva hennes ansatte har gjort eller uttalt.

Fansen mener derimot at Vanderpump bør gå hardere til verks, og krever at også Jax Taylor (40) mister jobben.

Sparket for rasistiske utsagn

Mens Boyens og Caprioni ifølge People har mistet jobben i «Vanderpump Rules» som følge av rasistiske Twitter-meldinger fra noen år tilbake, får ikke Schroeder og Doute returnere på bakgrunn av rasistisk behandling av en kollega, Faith Stowers, som var med i sesong fire og seks av serien.

Kristen Doute (t.v) og Stassi Schroeder (t.h) har begge vært med i Vanderpump Rules helt fra starten av. Her avbildet med kollega Katie Maloney Schwartz. Foto: AFP via NTB Scanpix

Under en livesending på Instagram forrige uke fortalte Stowers hennes tidligere kolleger ringte politiet og ga dem navnet hennes etter at de hadde sett en avisartikkel om en farget kvinne som var etterlyst for tyveri. Både Schroeder og Doute har siden gått ut og beklaget for denne hendelsen.

Schroeder har også mistet PR-byrået hun har hatt i ryggen de siste årene som følge av rasismeanklagene.

Ifølge fansen har Jax Taylor sagt og gjort opptil flere ting som er minst like kritikkverdig som det ovennevnte, noe de tydelig sier fra om i kommentarfeltet til Lisa Vanderpump.

Fansen krever at også Jax Taylor mister jobben. Her med kona, Brittany Cartwright. Foto: NTB Scanpix

– Rart og hyklersk

«Hvorfor får Jax gjøre feil, selv ulovlige ting, og få bli værende, mens Stassi og Kristen - som har beklaget seg - blir kastet ut i kulden? Hvis noen først skal sparkes bør man ta en gjennomgang av alle som medvirker i serien» mener en.

«Jeg er fan av serien og deg, men alle vet at Jax slipper billigere unna enn alle andre. Å sparke Stassi, som i det minste prøver å være et bedre menneske, men ikke Jax? Det er rart og hyklersk», skriver en annen i kommentarfeltet.

En tredje er klar i sin tale:

«Budskapet ditt betyr ikke noe før du slutter å forsvare og beskytte Jax».

Vanderpump Rules har gått på tv siden 2013, og gitt flere av Lisa Vanderpumps ansatte en kjendisstatus. Foto: NTB Scanpix

Også Faith Stowers mener Taylor bør sparkes.

– Jeg fikk meldinger fra andre serier, andre kvinner i andre serier, som sier at herr Taylor har sagt noen syke ting til dem som var rasistiske. Så jeg tror han får mange klapp på skuldrene. Så jeg tenker at hvis du skal gjøre det med to mennesker (sparke dem, jorn. anm.), så bør man gjøre det med noen andre, også, har hun uttalt overfor US Weekly.