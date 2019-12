Fire eksperter gir råd: Bør du fortelle kjæresten din at du har vært utro?

Er det lurt å fortelle kjæresten din at du har vært utro? Fire terapeuter gir sitt råd.

Du våkner opp med dundrende hodepine.

På gulvet ligger julebordantrekket i en ball og på nattbordet står det et fullt glass vann. Du strekker deg etter mobiltelefonen. Før du rekker å åpne meldingen du har mottatt, kommer minnene strømmende tilbake.

Du og kollegaen din, som du har flørtet med ved kaffemaskina i mange måneder. På dansegulvet. I hotellgangen.

«Hei! Var det gøy på julebord?»

Meldinga fra kjæresten din lyser mot deg. Den dårlige samvittigheten kommer veltende og du blir kvalm.

Hva gjør du nå?

Én av fire har vært utro

Først og fremst: Du er ikke alene om å ha våknet opp på denne måten.

Vi har ingen sikre tall på hvor mange som har vært utro, men studier viser at det mest sannsynlig ligger på rundt 25 prosent.

Aftenposten kartla nordmenns sexliv i en undersøkelse tidligere i år, og fant samme resultat: Hver fjerde nordmann har hatt sex med andre mens de var i et forhold.

Nettavisen har kontaktet fire samlivsterapeuter og sexologer og stilt dem følgende spørsmål:

«Du har vært utro. Bør du fortelle det til kjæresten din?»

- Fortell hvis partneren får vite uansett

- I prinsippet er det naturligvis best å være åpen og ærlig med partneren din, spesielt hvis vedkommende er mistenksom og stiller mange spørsmål. Da er det lett å vikle seg inn i en masse løgner, som gir et dårlig grunnlag for å utvikle forholdet videre.

Det sier Frode Thuen, parterapeut og professor ved Høgskolen i Vestlandet, og legger til:

- Når det er sagt, så er ikke ærlighet alltid det beste.

Mange tror utroskap er en direkte konsekvens av at det går dårlig i parforholdet, at det er noe folk planlegger og legger til rette for. Det er feil.

Utroskap er nemlig ofte noe som «bare skjer», kanskje fordi man rett og slett fikk muligheten og fristelsen ble for stor. Ofte er det et engangstilfelle, og det trenger ikke være noe som gjentar seg.

PSYKOLOG: - Man bør fortelle det hvis man har grunn til å tro at partneren kommer til å få vite det uansett. sier Frode Thuen.

I disse tilfellene, hvor man kanskje har kysset en kollega på julebordet, er det usannsynlig at man blir møtt med mistanke og spørsmål fra kjæresten.

Da er det kanskje heller ikke nødvendig å fortelle det, mener Thuen, så lenge du tar hensyn til én viktig faktor: Sannsynligheten for at kjæresten din får vite det.

- Man bør fortelle det hvis man har grunn til å tro at partneren kommer til å få vite det uansett.

- Er ikke det en kynisk tilnærming?

- Ja, det kan du si. Samtidig er det ikke gitt at den andre har behov for å vite det heller. Utroskap skaper veldig mye uro og usikkerhet i et forhold. Hvis dette var noe høyst forbigående som man har liten grunn til å tro at kjæresten får vite om, kan det være like greit å ikke si noe.

- Noen mener det er egoistisk å fortelle om utroskap fordi det ofte er noe man gjør for å lette på egen samvittighet. Hva tenker du om det?

- Hvis man bare ønsker å velte den dårlige samvittigheten over på den andre, så er det et tvilsomt motiv. Men noen får veldig dårlig samvittighet og klarer rett og slett ikke å leve med det, og da er det kanskje lurt å si noe, sier Thuen.

Julebordkyss vs. langvarig affære

Frøydis Lilledalen, psykologspesialist og parterapeut, mener det er naturlig å skille mellom en systematisk og langvarig affære, som involverer følelser med flere lag enn begjær, og et tilfeldig julebords-sidesprang.

- Men hvis det er snakk om et julebords-sidesprang som «bare skjedde» og man angrer seg bittert etterpå, bør man da fortelle det til kjæresten sin?

- Personlig ville jeg foretrukket å fortelle og heller tatt jobben med å kjempe partnerens tillit tilbake, og reparere etter beste evne.

PSYKOLOG OG SAMLIVSTERAPEUT: Frøydis LIlledalen oppfordrer til åpenhet i et parforhold, men kan samtidig forstå de som ikke forteller. Foto: Privat

Lilledalen understreker at det ikke finnes noe fasitsvar, og at hun også har forståelse for de som velger å ikke fortelle - spesielt hvis disse faktorene ligger til grunn:

Du angrer, vet at det var et engangstilfelle, det er ukomplisert med tanke på tredjeparten og du er sikker på at du ikke utsatte deg selv, kjæresten eller tredjeparten for risiko.

- Da har jeg forståelse for at mange velger å la være. Det sparer paret for mye kluss, sier Lilledalen, men advarer:

- Samtidig vil kanskje tilbøyeligheten til å gjøre det igjen være større om det virket «komplikasjonsfritt» - og da står man i risiko for å på sikt ødelegge et forhold som egentlig var bra nok.

Når forskerne har sett på hvilke faktorer som øker risiko for utroskap, kommer anledning eller tilgang ut som de mest avgjørende faktorene. Får man sjansen til å være utro uten å bli tatt, så kan fristelsen rett og slett bli for stor - selv om man i utgangspunktet har det fint med kjæresten sin og vanligvis er en trofast partner.

- Man er for eksempel beruset, euforisk og betatt på seminar, og så vil en del erfare at det «bare skjedde» uten at man hadde planlagt verken å såre partneren eller å være utro, sier Lilledalen, og legger til:

- Det vil for en del være lettere å tilgi et enkeltstående feilskjær enn langvarige sidesprang. Har uhellet først skjedd, er min anbefaling å søke hjelp til å komme igjennom det, avslutter Lilledalen.

Risikoen for å bli oppdaget

- I utgangspunktet liker jeg godt at man er ærlig, sier sexolog og familieterapeut Thomas Winther.

Winther synes det er vanskelig å gi råd på generelt grunnlag da hver historie er unik. Hva var årsaken til utroskapen? Har du vært utro mange ganger eller var det et engangstilfelle?

Og sist, men ikke minst: Var utroskapet en «vei ut» av forholdet eller ønsker du fortsette å være sammen med kjæresten din?

Winther har tidligere uttalt at det ofte kan være det første, spesielt for menn.

- For mange menn, fungerer utroskap som en nødutgang ut av et forhold de ikke lenger vil være i. De tør bare ikke ta skrittet og si til partneren at de går. Men hvis de blir tatt i utroskap, så slipper de gjerne å si det, sier Winther.

Hvis du derimot ønsker å beholde kjæresten sin, bør du stille deg selv følgende spørsmål:

Var utroskapen noe som «bare skjedde» og som aldri kommer til å gjenta seg? Ønsker du å fortelle det for å lette på egen samvittighet eller er det en nødvendighet for å kunne fikse forholdet?

SEXOLOG:- Sannsynligheten er større for at kjæresten din tilgir deg om du innrømmer utroskapet selv, sier sexolog Thomas Winther.

Winther mener, som Thuen, at du bør vurdere risikoen for å bli avslørt.

- Hvis risikoen for at man blir tatt er stor, så bør du fortelle det selv. Det er fryktelig dumt og ødeleggende hvis partneren din får høre om utroskapen fra noen andre enn deg selv. Sannsynligheten er større for at kjæresten din tilgir deg om det kommer fra deg.

Utroskap er ikke nødvendigvis en dødsdom for parforholdet.

- Mens det før var vanlig at man gikk, er det nå større sannsynlighet for at man velger å bli for å jobbe seg gjennom det. Et forhold kan reddes selv om man har vært utro, men da må man ville redde det, sier Winther.

Godt råd til de som er usikre

Sexolog Siv Gamnes synes det er vanskelig å gi et konkret råd til de som har vært utro.

- Min tanke er at ærlighet varer lengst, men det er kjempevanskelig å komme med generelle råd i slike situasjoner.

Gamnes mener også at man bør skille mellom «julebordutroskap», som skjedde bare én gang, og langvarige forhold på si.

SEXOLOG: - Snu på flisa og spør deg selv: Ville jeg ha visst dette? råder Siv Gamnes.

Har man vært utro over tid, er det ofte et sikkert tegn på at noe mangler eller ikke fungerer i det parforholdet man er i, og da skylder man både seg selv og partneren å være ærlig.

- Men hvis det er snakk om en glipp på julebordet, altså noe som skjedde fordi man der og da gjorde et dumt valg, så kan man stille seg selv følgende spørsmål: Kommer det til å skje igjen? Ønsker du å gjøre det slutt med kjæresten din? Hvis ikke, hva vil jeg oppnå ved å fortelle?

Gamnes avslutter med et godt råd til de som har vært utro og er usikre på om de skal fortelle:

- Snu på flisa og spør deg selv: Ville jeg ha visst dette? Ofte kommer man frem til svaret ved å snu og vende på slike spørsmål.