Fire «helt like» kesam med vanilje: Hva er egentlig forskjellen?

Vi har bedt ekspertene oppklare kesam-forvirringen.

Om du liker kesam og er glad i vaniljesmak, har du truffet blink. TINE har nemlig fire produkter ute i butikkene som kombinerer de to, la oss oppsummere:

• Kesam UTEN Vanilje Mager (uten betyr ikke som navnet tilsier at produktet er uten vanilje, men at det er uten tilsatt sukker)

• Kesam Vanilje (rik på proteiner)

• Kesam Vanilje (original)

• Kesam Vanilje Mager

Men hva i all verden er forskjellen på disse fire og hvilken kesam er sunnest? 🤔

Henrik Lian og Silje Isabelle Østbye, klinske ernæringsfysiloger ved Sørlandet sykehus

For å finne ut av det kontaktet vi Henrik Lian og Silje Isabelle Søbye, begge kliniske ernæringsfysiologer ved Sørlandet sykehus.

De har sammenlignet de fire produktene, slik at du slipper å gjøre det i butikken.

Kesam Vanilje (rik på protein) og Kesam UTEN Vanilje Mager

– Anbefales om du vil holde inntaket av sukker lavt

Kesam Vanilje (rik på protein) og Kesam UTEN Vanilje Mager er begge nykommere ute i butikkhyllene.

Med 64 kalorier pr. 100 gram, er de begge blant kesam-typene med færrest kalorier av disse fire.

– Kesam vanilje «rik på proteiner» og Kesam UTEN ser ut til å være samme produkt, men i forskjellige emballasjer. Disse to har begge skummetmelk som hovedingrediens, forteller de to ernæringsfysiologene.

Begge to er magre alternativer med mer protein enn lignende produkter.

– Lite fett og sukker gjør at de er magre og proteininnholdet er omtrent det dobbelte sammenliknet med vanlig yoghurt, forteller de og legger til at det er ganske likt som i kvarg og Skyr.

– Har du diabetes eller vil holde inntaket av sukker lavt vil vi anbefale UTEN og proteinversjonen, fremfor Kesam Mager Vanilje og Kesam Vanilje (original), ettersom de to siste er tilsatt 4 prosent sukker, sier Lian og Søbye.

Ernæringsfysiologene har én klar favoritt når de skal velge hvilken av de fire kesam-typene som er et fornuftig valg til mellommåltid, eller når du egentlig har lyst på noe søtt og sunt.

– Noe av det beste med disse produktene er at de passer himla bra sammen med bær. For den som vil ha et magert mellommåltid eller litt kos er Kesam UTEN Vanilje Mager sammen med friske bær et bra valg.

– Alle de fire er uansett magre alternativer til ferdigkjøpt vaniljesaus, påpeker Henrik.

Kesam Vanilje (originalversjon) og Kesam Mager Vanilje:

I disse tilfellene kan du velge proteinrikt

– Disse to er tilsatt 4 % sukker, og Kesam Vanilje (originalversjonen) har helmelk som hovedingrediens, mens de tre andre har skummetmelk.

Den originale Kesam Vanilje har lavest proteininnhold av de fire produktene, mens de tre andre ligger relativt likt mtp. proteininnhold.

– Det har den senere tiden blitt populært å bruke høyt proteininnhold for å markedsføre mat- og drikkevarer. For personer som trener mye eller ikke klarer å spise nok mat kan det være fordelaktig å velge versjonene med mer proteiner. Om høyt proteininnhold er en fordel eller ulempe for helsen til folk flest er det vanskelig å si noe sikkert om, påpeker de.

– Er det sånn at vi behøver fire ulike varianter, vil ikke det bare forvirre forbrukerne?

– Jeg tror det handler om at forbrukerne nå har forskjellige preferanser, enten det går på innhold eller smak, forteller Lian og fortsetter:

– De to første var helt like, men den ene er nok for folk i farta og den andre er større, så den er det mer vanlig å ha stående i kjøleskapet om du vil ha bær og frukt.

– Noen er veldig opptatt av å unngå kunstig søtning, og da er det to varianter med sukker. Andre er opptatt av å ha en med litt ekstra fett i, slik som den originale, som har sukker og helmelk, for smakens eller metthetsfølelsens skyld, påpeker han.

Her kan du se næringsinnholdet og ingrediensene for de fire produktene:

Kesam UTEN Vanilje Mager Næringsinnhold pr. 100g energi 272 kJ (64 kcal) fett 1,0 g -hvorav mettede fettsyrer 0,6 g karbohydrat 4,4 g -hvorav sukkerarter 4,1 g protein 9,5 g salt 0,01 g vitamin K 31 µg (41 %') vitamin B12 0,8 µg (32 %') biotin 11 µg (23 %') kalsium 120 mg (15 %') fosfor 138 mg (20 %') ' av referanseverdien Inneholder < 0,01 g laktose pr. 100 g .

Ingredienser Kesam UTEN Vanilje Mager: skummetmelk, oligofruktose, aroma, vaniljeekstrakt, sitronjuice fra konsentrat, søtstoff (aspartam, acesulfam K), vaniljefrø, salt, melkesyrekultur, løpe (mikrobiell) Inneholder en fenylalaninkilde.



Kesam Vanilje (rik på protein) Næringsinnhold pr. 100g energi 272 kJ (64 kcal) fett 1,0 g -hvorav mettede fettsyrer 0,6 g karbohydrat 4,4 g -hvorav sukkerarter 4,1 g protein 9,5 g salt 0,01 g vitamin K 31 µg (41 %') vitamin B12 0,8 µg (32 %') biotin 11 µg (23 %') kalsium 120 mg (15 %') fosfor 138 mg (20 %') ' av referanseverdien Inneholder < 0,01 g laktose pr. 100 g .

Ingredienser Kesam Vanilje (protein-versjon): skummetmelk, oligofruktose, aroma, vaniljeekstrakt, sitronjuice fra konsentrat, søtstoff (aspartam, acesulfam K), vaniljefrø, salt, melkesyrekultur, løpe (mikrobiell) Inneholder en fenylalaninkilde.

Kesam Vanilje (original)

Næringsinnhold pr. 100g energi 489 kJ (117 kcal) fett 6,5 g -hvorav mettede fettsyrer 4,2 g karbohydrat 8,3 g -hvorav sukkerarter 8,1 g protein 6,2 g salt 0,10 g vitamin K 20 µg (26 %') kalsium 120 mg (15 %') fosfor 138 mg (20 %') ' av referanseverdien Saltinnhold er beregnet fra naturlig natrium i råvarene.

Ingredienser Kesam Vanilje (original-versjon): helmelk, 4% sukker, aroma, vaniljefrø, melkesyrekultur, løpe (mikrobiell)

Kesam Vanilje Mager Næringsinnhold pr. 100g energi 335 kJ (79 kcal) fett 0,9 g -hvorav mettede fettsyrer 0,6 g karbohydrat 8,5 g -hvorav sukkerarter 8,3 g protein 9,2 g salt 0,10 g vitamin K 30 µg (40 %') vitamin B12 0,8 µg (33 %') biotin 11 µg (22 %') fosfor 133 mg (19 %') ' av referanseverdien Saltinnhold er beregnet fra naturlig natrium i råvarene.

Ingredienser Kesam Vanilje Mager: skummet melk, 4 % sukker, oligofruktose, vaniljeekstrakt, aroma, vaniljefrø,melkesyrekultur, løpe (mikrobiell)