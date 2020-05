Fire kyllingnuggets koster under halvparten av seks hos McDonald's - dette er årsaken

Store prisforskjeller i Norge. Sjekk hele oversikten lenger ned i saken.

Hvis man besøker ett av McDonald's sine utsalgssteder i Oslo sentrum vil man på menyen finne det som kan fremstå som et matematisk mysterium.

Under «Snacks & Fries» finner man ut at fire Chicken McNuggets koster 25 kroner, mens under «Kylling & Fisk» står det at seks nuggets koster 53 kroner - litt over det dobbelte.

Med andre ord: Tilsynelatende, hvis man faktisk skulle ønske å kun spise seks nuggets, så ville man spart tre kroner på å kjøpe to ganger fire nuggets, for så å kaste to av dem i søppelet.

Det er penger å spare på riktig nuggetsvalg i en rekke McDonald's-restauranter. Foto: Anders Lohne Fosse (Nettavisen)

Forvirret? Det var vi i Nettavisen, da vi var sultne på lunsj denne helgen.

– Det stemmer at fire nuggets koster 25 kroner og seks nuggets inkludert dip ligger på 53 kroner i McDonald’s Storgata. Kjøper man fire nuggets, må man betale for dip'en ved siden av, forteller Veronika Skagestad, kommunikasjonssjef hos McDonald's Norge.

VARIASJONER: Veronika Skagestad hos McDonald's sier prisene varierer fra restaurant til restaurant. Foto: (McDonald's)

En dip alene koster seks kroner, ifølge menyen.

Dermed blir regnestykkene slik:

6 nuggets inkludert dip = 53 kroner.

8 (2 x 4) nuggets + en dip utenom = 56 kroner.

Altså betaler man bare tre kroner ekstra for to ekstra nuggets, hvis man ønsker det.

I Trondheim er prisforskjellene enda større. Les videre under avstemningen.

Les også: McDonald's-restaurant stengte ute «black people»

Skagestad presiserer i kommentaren ovenfor at dette gjelder McDonald's Storgata. Grunnen til dette er at det er opp til hver restaurant å sette prisene, og disse kan variere.

– Det er ikke noe vi beslutter sentralt, forklarer hun.

Hos enkelte restauranter får du åtte nuggets + dip billigere enn seks nuggets inkludert dip. Foto: Anders Lohne Fosse (Nettavisen)

Gjennom leveringstjenesten Foodora har Nettavisen sjekket prisene andre steder i landet. Slik ser oversikten ut.

Bergen (McDonald's Bryggesporen): Fire nuggets 29 kr, seks nuggets (inkl. dip) 53 kr.

Stavanger (McDonald's Søregata): Fire nuggets 29 kr, seks nuggets (inkl. dip) 50 kr.

Trondheim (McDonald's Trondheim Torg): Fire nuggets 25 kr, seks nuggets (inkl. dip) 59 kr.

Enkelte restauranter har altså tatt høyde for prisforskjellen, mens i Trondheim taper man regelrett på å bestille seks nuggets:

2 x 4 nuggets + dip (7 kroner hos Trondheim Torg): 57 kroner. Altså to kroner billigere enn seks nuggets ink. dip i samme restaurant.

Les også: McDonald's kommer med duftlys

Slik ser bestillingsskjermen ut hos McDonald's Nedre Slottsgate. For å finne fire nuggets må man trykke på «Snacks & Fries» til venstre i bildet. Foto: Anders Lohne Fosse (Nettavisen)

Nettavisen har også sjekket en annen restaurant i Oslo sentrum, Nedre Slottsgate, og funnet de samme prisene som man gjorde i Storgata. Dette er fordi de to restaurantene er under samme ledelse, ifølge Skagestad.

– I dette tilfellet er nok ikke prisene sett i sammenheng, og jeg forstår hvordan det ikke alltid gir mening, sier hun til Nettavisen.

Under «Snacks & Fries» på bestillingsskjermen finner man fire nuggets til 25 kroner. Foto: Anders Lohne Fosse (Nettavisen)

McDonald's er ikke bekymret for at noen har sett på menyen og bestilt flere nuggets enn de egentlig behøvde for å spare penger:

– Matsvinn er noe vi jobber mye med, både når det gjelder å holde vårt eget matsvinn på et lavt nivå, men også hvordan menystørrelser påvirker kundenes matsvinn. Et av tiltakene som er effektive i så måte er å tilby valgfrihet. Vi håper at våre kunder bare kjøper den maten de har tenkt å spise, sier Skagestad til Nettavisen.

For ordens skyld: Ketchup (i stedet for dip) er gratis i samtlige av de restaurantene vi har sjekket.