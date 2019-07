Fire millioner har sett Jason Stathams utfordring i løpet av to timer

«Kuleste videoen noensinne. Punktum.»

Skuespilleren Jason Statham publiserte mandag en video på Instagram der han kommer med et triks som får følgerne til å måpe av beundring.

I videoen ser vi skuespilleren - kjent blant annet fra filmer som Snatch, Fast and Furious-serien og Transporters- og The Expandables-filmene - sparke skrukorken av en flaske med et vanvittig karatespark.

Se videoen i vinduet øverst!

Videosnutten kommer som svar på en utfordring fra artisten John Mayer, som også imponerer med sitt karatespark. Stathams video må likevel kunne sies å være et lite hakk mer spektakulær.

I løpet av to timer hadde Stathams video hatt mer enn to millioner visninger på Instagram, og antallet øker stadig.

YouTube-stjernen Juca Viapri, som burde vite hva han snakker om, skriver enkelt og greit at det er den «kuleste videoen noensinne. Punktum» i kommentarfeltet. Der har også John Mayer, som altså sendte Statham utfordringen, kommentert:

«Du: Høy Keanu. Meg: Lav Keanu», med åpenbar henvisning til Matrix- og John Wick-skuespilleren Keanu Reeves.

Se videoen til John Mayer her:

Som seg hør og bør har Jason Statham sendt utfordringen videre: Regissøren Guy Ritchie, som Statham har samarbeidet med i flere filmer, og MMA-utøveren James Moontasri er de to som har fått i oppgave å overgå skuespillerens karatespark.