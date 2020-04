Fire ting du kanskje ikke visste om sex – som du kan prøve hjemme

Det trenger ikke å være kjedelig å være mye innenfor husets fire vegger – så lenge du har noen gøy utfordringer.

– Benytt koronakrisen til å gjøre mer av tre ting vi vet er bra for oss: Vær sammen med familien, vær ute i naturen og ha mer sex.

Det sa psykolog Anders Lindskog til Nettavisen i et intervju nylig.

Kanskje kan det virke som et hårete mål å skulle ligge mer sammen i kaoset av hjemmekontor, hjemmeskole og alt annet kaos, men sex er faktisk langt på vei en av de beste medisinene vi har mot både fysisk og mental sykdom.

Sex er stressdempende, og styrker samtidig immunforsvaret. Du sover bedre, demper smerter og blir gladere. I tillegg kan vi være rause, spesielt i disse tider, å definere sex som fysisk aktivitet - og det er ekstra viktig når vi blir sittende mye i ro.

Når vi får orgasme, utløses en rekke hormoner i hjernen, som dopamin og oxytocin, og vi blir glade, oppstemte, avslappet og kjærlige.

Og sist, men ikke minst: God, samtykkende sex fører til mer nærhet. Par som er fornøyd med sexlivet sitt, rapporterer om større tilfredshet med parforholdet generelt.

Men når man blir sittende mye inne, kan det være vanskelig å finne motivasjonen til å kaste av seg joggebuksa for å ha vill sex. Så kanskje det kan hjelpe om man setter seg noen morsomme mål for koronaperioden?

Vi har samlet fire «fun facts» om sex, og så har sexolog Thomas Winther bidratt med en slags bruksanvisning til hvordan du enkelt kan teste ut dette hjemme på soverommet.

Se på det som «bucket list» for korona-sexlivet ditt, altså slags liste over morsomme utfordringer du og partneren din kan prøve å fullføre.

For selv om sexlivet ikke skal bli en prestasjonsarena, tror Winther at mange har godt av å bli dyttet litt utenfor komfortsonen innmiellom.

- Sex skal være gøy og deilig, og selv om man bestemmer seg for å prøve nye ting så trenger man ikke å komme i mål på alt. Det er lov å prøve seg frem og leke litt!

SEXOLOG: Thomas Winther gir råd om hvordan man kan piffe opp sexlivet. Foto: Tage Solberg

1. En kvinnes orgasme kan vare i inntil et minutt



Ekspertene opererer med ulike tall for hvor lenge en gjennomsnittlig orgasme varer, men stort sett ser det ut til at gjennomsnittet ligger på rundt 20 sekunder for kvinner og seks til ni sekunder for menn.

Men dette er et gjennomsnitt, så vi vet at kvinner kan ha orgasmer som varer mye lengre enn 20 sekunder. Ifølge Medical News ligger snittet mellom 13 og 51 sekunder, altså bør det kanskje være oppnåelig med en minutts lang orgasme sånn i ny og ne for de fleste kvinner?

– Ja, det er nok mange kvinner som kan oppleve en orgasme som varer ganske mye lenger enn 20 sekunder, men da er den nok ikke nødvendigvis så intens som den typiske klitorisorgasmen, sier sexolog Thomas Winther til Nettavisen.

For ordens skyld: Vi bruker å si at kvinner kan få ulike typer orgasmer, men de lærde strides rundt hvorvidt det egentlig er tilfellet.

Mange eksperter mener nemlig at det egentlig bare finnes ulike veier til klimaks, som uansett involverer klitoris på en eller annen måte, og at det derfor blir feil å dele inn i «typer» eller kategorier.

En stimulering av eksempelvis g-punktet eller andre deler av vagina, gir nemlig også en stimulering av klitoris.

- Fordi klitorisbenene ligger på hver sin side av skjedeåpningen, som stimuleres når skjeden tøyes ut og du får bevegelse der, så blir klitoris stimulert under penetrasjon, har sexolog Siv Gamnes tidligere forklart Nettavisen.

En «klitorisorgasme» er altså en orgasme oppnådd ved stimulering av klitorishodet. Vi vet fra forskning at to tredjedeler av alle damer trenger det for å få orgasme, mens kun én av tre kvinner får orgasme vaginalt - altså ved stimulering av vagina og andre deler av klitoris.

Okei, med det som bakgrunn, stilte vi Winther følgende spørsmål:

Hva kan man gjøre for at orgasmen skal vare lenger enn gjennomsnittet?

– De fleste kvinner trenger en liten pause fra stimulering av klitoris etter en klitorisorgasme. Rett etterpå er det ofte ubehagelig, kanskje til og med vondt, å berøre klitoris, sier Winther, og fortsetter:

– Men området rundt kan man stimulere rett etterpå, og på den måten vedlikeholde orgasmen. Kvinner kan få serieorgasmer på denne måten, ved at man stimulerer rundt og så kan neste orgasme komme ganske raskt etterpå.

Et annet tips er å velge en annen vei til klimaks, hvis man er blant de damene som ikke trenger klitorisstimuli for å få orgasme. Hvis man eksempelvis får orgasme av penetrering, kan man stimulere klitoris på andre måter etterpå, enten med fingre eller oralsex.

Et annet tips, er å forsøke å finne g-punktet, som ligger noen centimeter innenfor skjedeåpningen, på fremre skjedevegg. Dette punktet er mer tilgjengelig for noen kvinner enn for andre, men de fleste kvinner skal kunne få orgasme ved stimuli på g-punktet.

– En g-punktorgasme kan oppleves mindre intens enn en klitorisorgasme, men kan vare lengre. Den er ofte roligere, mer som bølger som slår inn, sier Winther.

Og hva med gutta, som har betydelig kortere orgasmer enn kvinner generelt sett?

De kan forsøke å finne det «hemmelige» nytelsespunktet sitt, også kjent som frenulum.

– Frenulum ligger på undersiden av penishodet, hvor forhuden samles. Det er veldig sensitivt og veldig tilgjengelig, sier Winther, og kommer med følgende gladnyhet:

– Det sies at en mann skal kunne få orgasme ved at dette punktet berøres. Så hvis man for eksempel legger en fuktet finger der så skal pulsen i fingeren kunne være nok til at han får orgasme.

2. «Edging»-teknikken kan brukes for mer intense orgasmer

Hvis man ikke har hatt orgasme på lenge, så føles den gjerne mye sterkere. Men hvis man ønsker å oppnå en intens orgasme uten å gå i sølibat, kan man ta i bruk en teknikk kjent som «edging».

For å forstå hva «edging» er, må man først kjenne til de fire fasene:

Opphisselse (huden din blir varm, musklene spenner seg og hjertet slår raskere. Penis blir stiv og kvinnens skjede blir våt). Platå (alle følelsene fra fase én, blir mer intense. Lystfølelsen stiger. Mot slutten av platåfasen, når man det såkalte «point of no return», hvor det er umulig å stoppe seg fra å gå over i neste fase). Orgasme (lystfølelsen stiger til topps og man opplever muskelsammentrekninger i bekkenmuskulaturen og muskulaturen rundt kjønnsorganene. Mannen får utløsning). Avslapning (tilfredshet og ro).

Kort fortalt, går «edging» ut på å utsette orgasmen. Du skal nesten nå «point of no return», men stoppe før du kommer helt dit. Så tar du en pause, før du begynner på nytt.

Dette gjentar du noen ganger, før du til slutt tillater deg selv å nå fase tre.

– Ved å sørge for at man nesten kommer så øker du den seksuelle responsen opp mot platå-fasen og stopper rett før stupet. Da kommer du litt høyere for hver gang, noe som kan gjøre orgasmen mer intens, sier Winther.

3. Én av ti kan få treningsutløst orgasme

Rundt ti prosent kan få en såkalt «coregasm», utløst av spenninger i mageregionen.

En slik spenningsorgasme kan oppnås av både menn og kvinner, men den er vanligere hos kvinner.

De små bekkenmusklene er nemlig tilknyttet klitoris, og disse spenningene i mageregionen gir derfor klitorisstimuli. Coregasm oppstår når blodet flyter i underlivet og bekkenet, og blir såpass eksplosivt at det skaper et «rush» som kommer til utløp i en orgasme.

Når vi trener utløses i tillegg endorfin og dopamin i kroppen vår, noe som bidrar til orgasmen.

– Muskler er en stor del av orgasmen. Når man driver med trening hvor man strammer og slapper av gjentatte ganger, så utfører kroppen de bevegelsene man trenger i underlivet for å aktivere en orgasme. I tillegg fører trening til økt blodstrømming til underlivet, noe som også bidrar til at orgasmen utløses, har sexolog Siv Gamnes tidligere uttalt til Nettavisen.

Ønsker du å sjekke om du er blant de som kan oppnå treningsindusert orgasme, er det flere øvelser du kan teste ut:

«Kapteinens stol», som også kan beskrives som hengende benløft. Slik gjennomfører du den:

Sett deg på en høy stol. Er du på et treningssenter kan du henge i ringer eller holde deg fast i et stativ eller en ribbevegg - poenget er at bena må kunne henge fritt. Deretter holder du kroppsvekten oppe og løfter bena - enten strake eller ved å trekke knærne inn mot magen.

KAPTEINENS STOL: Denne øvelsen skal være den store coregasm-vinneren. Foto: Getty Images

«The Boat Pose» nevnes også som en vinner. Det er en slags benhevsøvelse, der du ligger på gulvet med armer og ben utstrakt og løfter dem mot hverandre.

I tillegg er det effektivt å klatre i tau eller opp en stolpe.

Andre opplever coregasm under pullup/chinup-trening, enten ved å heve kroppen opp og ned, eller ved såkalte «negative pullups», hvor man hopper opp og sakte senker kroppen ned mot gulvet.

Cruches, både vanlige og «sidecrunches», er også populære coregasm-øvelser.

4. Menn kan få g-punktorgasme



Mens kvinner har «jaktet»på g-punktet sitt siden det ble kjent at det finnes, har ikke menn vært like ivrige.

Årsaken er mest sannsynlig hvor det ligger: Nemlig prostatakjertelen. Den ligger tre til fem centimeter opp i rektum.

– Menn kan få orgasme ved å stimulere prostata, det er det veldig mange menn som har rapportert om. Det har lenge vært veldig tabu fordi man forbinder det med analsex. Og hvis du liker analsex så liker du kanskje sex med menn, har mange tenkt, selv om det ikke trenger å være tilfellet, sier Winther.

En g-punktorgasme for en mann vil som regel også resultere i utløsning, men orgasmen kan vare lenger og oppleves annerledes enn en «vanlig»orgasme.

Prostata er på størrelse med en 20-kronersmynt, og ligger altså noen centimeter inn i endetarmen. Trykk i retning ballene, og masser kjertelen.

– Nå finnes det også flere sexleketøy som er rettet mot menns g-punkt, så det er definitivt mer i fokus nå enn før. Uansett så er det verdt å vite at det finnes mange nerver rundt anus og i mellomkjøttet, som gir stimuli og seksuell respons, avslutter Winther.