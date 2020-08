Firebarnsmoren Monica Nyhus debuterer i TV 2-suksess: - Det er et minefelt

Monica Nyhus vil trosse «mammapolitet» og dele alt med seerne i «Bloggerne».

De siste årene har firebarnsmoren Monica Nyhus (32) delt glimt og historier fra hverdagen som småbarnsmor på sin egen blogg og til sine over 117.000 følgere sosiale medier.

Fra mandag og utover høsten vil Nyhus også være å se i «Bloggerne» på TV 2, der hun har latt kameraene følge henne og familien gjennom et helt år.

Blant annet blir seerne tatt med på tiden som gravid med barn nummer fire, samtidig som familien skal få hverdagen til å gå rundt med tre gutter på forholdsvis syv, seks og fire år.

Les også: Dette tjener Norges største bloggere

Å dele fra privatlivet er ikke for alle. Med det mye omtalte «mammapolitet» og andre kritikere, skal man ikke gjøre så mye «galt» før kritikken hagler. Det er imidlertid ikke Nyhus og ektemannen Chris Nyhus (33) bekymret for.

- Det er et minefelt det å slippe kameraet inn i en hverdag med mange barn, men vi er godt forberedt og har allerede fått kjenne på «mammapolitiet» via andre kanaler, sier Monica Nyhus til Nettavisen.

- Viktig at det blir ekte

Det meste av det som sendes på «Bloggerne» har profilene selv spilt inn og sendt inn til kanalen. I tidligere sesonger har «Bloggerne»-profilene avslørt at de bevisst har valgt å unnlate å sende inn materiale til produksjonen, nettopp for å spare seg for eventuell kritikk som måtte komme.

Ifølge Nyhus er det ingenting hun har unnlatt å sende inn til produksjonen.

- Det er veldig viktig for oss at det som kommer frem skal være ekte. Vi alle har forskjellige meninger om ting, og kritikk vil alltid komme. Alle foreldre tar valg som de mener er det beste for sine barn. Vi sitter ikke på noe fasit, men vi er trygge på at vi har tatt reflekterte og gode valg for våre barn, sier Nyhus og fortsetter:

- Det er selvfølgelig aldri hyggelig å lese negative kommentarer og omtale om en selv, men når man har valgt å leve et lit i offentligheten må man også tåle kritikken den eventuelt medfører, sier hun.

Sletter bevisst materiale

Iselin Guttormsen, som også er en av profilene i «Bloggerne», byr mer enn gjerne på seg selv for seerne «Bloggerne»-seerne. Familielivet verner hun imidlertid godt om.

Sammen med samboeren Tom Sørensen har hun to døtre. De har også har vært å se i «Bloggerne» - men i svært liten grad.

- Jeg har sendt inn stort sett alt av materiale, men det er spesielt en scene jeg filmet som jeg valgte å ikke sende inn. Mest for å spare meg selv for kritikk.

Ifølge Guttormsen var dette en scene der datteren slo seg vrang på vei på vei ut døren til barnehagen. Hun beskriver scenen som en typisk stressende morgen hos småbarnsfamilier, der det fort kan gå en kule varmt.

- Jeg orker rett og slett ikke kritikken og kommentarene på at jeg ikke taklet situasjonen på en pedagogisk måte. Jeg har vært borti «mammapolitet» før, og det er noe jeg ikke gidder å bruke energi på, sier Guttormsen til Nettavisen.

Hyller kollegaen

Guttormsen synes det selv er dumt at hun lar seg styre av andres meninger, og hyller «Bloggerne»-kollega Nyhus for hennes valg.

- Det er så bra at Monica gjør det. Det er viktig å være uredd og vise ærlige sider. Det gjør jeg også masse, men rundt andre temaer. Når det kommer til barna mine ønsker jeg ikke å ta det valget for dem, sier Guttormsen.

- Hadde jeg valgt å dele det klippet, hadde jeg delt en situasjon der barnet mitt er på sitt såreste, og det vil jeg ikke, legger hun til.

Les også: Iselin mistet sexlysten etter å ha fått barn: - Jeg gruet meg til å gå inn på soverommet fordi jeg visste at han hadde forventninger

Monica Nyhus og ektemannen er også bevisste rundt hva de deler av barna sine. Tidligere vegret de seg rundt det å dele bilder, noe de er helt komfortable med å gjøre i dag.

- Vi har snakket masse rundt det å dele bilder av barna våre. I starten vegret vi oss litt for det, men så lenge man er bevisst på hva man deler ser vi ikke noe problem ved å gjøre det. Det er miljøet, kjærligheten og tiden man gir til barna sine som skaper rammene for en trygg og god oppvekst, sier Nyhus.

- Med teknologien vi har i dag, der bilder er mye av det vi kommuniserer med, tror jeg det er veldig få foreldre som ikke har delt et bilde av barna sine. Derfor tenker jeg at debatten om eksponering av barn ikke begrenser seg til oss influensere, men foreldre generelt i dagens samfunn, fortsetter hun..

«Bloggerne» går på TV 2 mandag til torsdag på TV 2 Livsstil og TV 2 Sumo.