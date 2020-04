Firkant-drama etter basseng-sex på Paradise Hotel: – Jeg burde ikke ha gjort det

Emil og Sania har sex like foran de andre deltagerne. Det skaper fullstendig kaos inne på «Paradise Hotel».

I Viaplay-serien «Paradise Hotel» brygger det opp til et solid firkantdrama.

Det er demonuke på hotellet, men de skumle kostymene klarer bare såvidt å måle seg med all dramatikken på hotellet.

Så langt i oppholdet har nemlig Emil Wille Gramstad stått trygt og sikkert med Jenny Hagen som partner, og rogalendingen uttrykte tidlig at Jenny var hans drømmejente.

Sandra Lindgjerdet (øverst til venstre), Jenny Hagen, Sania Smestad og Emil Wille Gramstad skaper dramatikk på hotellet denne uken.

Nattbad

Det har likevel ikke hindret ham i å flørte med blant annet Sandra Lindgjerdet og Sania Smestad på de ulike festene, og i dagens episode eskalerer det.

– Jeg skulle ta et nattbad og jeg ba Emil komme ut også. Det var egentlig bare en morsom greie og vi var fulle, forteller Sania til Nettavisen.

Se hva som skjedde i bassenget i videoen øverst i artikkelen.

I forkant av badingen er Emils flørt, Sandra Lindgjerdet opprørt og frustrert over å ha måtte tatt en rekke vanskelige valg på hotellet, i tillegg til at hun står i fare på hotellet denne uken.

– Vi hadde først trøstet Sandra, men så trodde vi at det gikk bra igjen. Tidligere kvelder hadde jeg spurt Sandra om det gikk fint at jeg også rota med Emil, og at det hadde gått fint, forteller Sania.

Les også: Emil og Jenny fra Paradise Hotel med heftig flørt: – Jeg vasker bokserne hans

– Jeg løy

Så skjer det ingen hadde regnet med. Mens Sandra tørker tårene og er på vei bort for å sitte med de andre ved bassenget, er Sania og Emil ute i bassenget og bader tilsynelatende nakne sammen.

– Vi hadde litt sex, men han var veldig på at han ikke ville det skulle komme ut at han hadde hatt sex på tv, så da respekterte jeg det. Jeg løy for Emils skyld og sa til produksjonen og de andre at det ikke skjedde noe, forteller Sania.

– Med én gang vi kom ut fortalte jeg det til alle og til Sandra også, at det skjedde litt mer mellom meg og Emil, legger hun til.

Ble lei seg

For Sandras del var følelsene for Emil litt sterkere enn hun hadde regnet med.

– Inne på hotellet tok jeg det litt tyngre enn jeg trodde jeg kom til å gjøre. Jeg var veldig glad i Emil, forteller Sandra.

Emil forteller til Nettavisen at han ikke ønsker å kommentere det som skjedde på hotellet.

Les også Hvor lang er en gjennomsnittlig erigert penis i Norge? Kun én kan svaret

Les også Sania og Karl Fredrik tror ikke kameraet er på - da skjer dette