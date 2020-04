Firkant-dramaet på Paradise Hotel utarter seg: – Det kan virke som de hadde sex og jeg fikk avslutte

Dette skjedde mellom Emil og Sandra, etter hendelsen i bassenget med Sania.

Etter å ha hatt sex med Sania Smestad i bassenget i forrige episode av Paradise Hotel, blir det tydelig at Emil Wille Gramstad har litt å forklare for Sandra Lindgjerdet, som han har hatt en lengre flørt med inne på «Paradise Hotel».

Problemet?

Sandra får ikke vite hva som faktisk skjer mellom Emil og venninnen hennes, Sania i bassenget mens de er på hotellet.

FIRKANT-DRAMA: Sandra Lindgjerdet (øverst til venstre) hadde en flørt med Emil WIlle Gramstad, men Emil og Sania Smestad (nederst til venstre) hadde likevel sex i bassenget. Jenny Hagen (øverst til høyre) var Emils partner på hotellet, men i dag dater de to eksklusivt. Foto: TV 3/Alexander Winger, Nettavisen/Roy Darvik, Nent Group

Diskusjonen ender under lakenet

Likevel havner Sandra og Emil i en diskusjon og Emil beklager til Sandra. Da blir stemningen mellom de to såpass god igjen at det skjer et eller annet mellom de to under dyna på solo.

– Han gjør ting med meg, men vi hadde ikke sex, forteller Sandra Lindgjerdet til Nettavisen.

– Det hadde aldri skjedd hvis jeg hadde visst at han hadde sex med Sania. Det kan virke som de hadde sex og at jeg fikk avslutte for de som ser på, og at jeg synes det var helt greit. Det er det ikke, forteller Sandra.

– Føles som et skikkelig svik

Hun har ikke sett hele episoden, men håper ikke at folk tror at hun ville gjort det om hun hadde visst hva faktisk hadde hendt i bassenget.

– Jeg var veldig glad i Emil da det skjedde, men jeg har ikke så mye jeg skulle sagt på det annet enn at vi ikke har sex. Jeg tenker at folk må ta ting som skjer på hotellet med en klype salt fordi det er klippet, og jeg får bare satse på at det er gjort fint, sier hun.

Sandra forteller at det føltes ekstra ille at det skjedde akkurat den kvelden hun hadde grått fordi hun har gått gjennom noen tøffe valg på hotellet.

– Sania og jeg hadde ordnet oss sammen og hun giret meg opp og spurte om jeg gledet meg til å sove med Emil. Så hadde de sex senere på kvelden. Det føltes som et skikkelig svik, i hvert fall når jeg hadde vært lei meg tidligere den kvelden, forteller Sandra om venninnen og flørten.

Håpet seansen ville bli klippet bort

Selv om hun ikke var langt unna bassenget, så fikk ikke Sandra med seg hva det var som skjedde der, spesielt fordi Sania og Emil under resten av oppholdet nektet for at de hadde hatt sex.

– Trodde du det ville bli klippet bort?

– Jeg hadde et håp om at de ikke ville ta det med, og jeg ville ikke si noe på skjermen fordi jeg ikke vil gjøre noe ut av det. Jeg vil det skal dø ut og bli irrelevant så fort som overhodet mulig, forteller Emil.

Fikk vite om basseng-sex i etterkant: – Lurt

Det var først etter «Paradise Hotel» var ferdig at Sandra fikk vite hva som egentlig skjedde i bassenget.

– Da fikk jeg skikkelig sjokk. Jeg trodde ikke det hadde skjedd i det hele tatt, jeg skjønner de ville ha det low-key, men samtidig følte jeg det var skikkelig dumt at de ikke sa noe til meg.

– Det var i hvert fall dumt av Emil å gå til meg etterpå, det følte jeg var litt...ja, han visste jo at jeg var veldig glad i ham. Man blir nesten litt sånn lurt, sier hun.

Emil ønsker ikke å kommentere saken videre, annet enn med følgende ord:

– Jeg vet at det som har skjedd er lagt vekk, fra både mitt og Sandras standpunkt.

Fikk trøst av Emils nåværende flørt

Om ikke situasjonen var absurd nok, så var det Jenny Hagen som trøstet Sandra etter hendelsen - og i dag er det nettopp Jenny og Emil som er eksklusive, selv om de hevder de ikke er et par.

For Sandras del har ikke hendelsen ført til noen brutte vennskap, verken med Emil, Jenny eller Sania.

– Vi har en fin tone i dag, stemningen er god og jeg heier på Emil og Jenny. Det er ingen tvil om at de klikker bedre enn vi noensinne hadde gjort, sier Sandra.

– Mellom Sania og meg har det alltid vært fint. Jeg har aldri klandret henne for det som skjedde, hun fortalte det med en gang vi kom ut og sa unnskyld med en gang, forteller Sandra.