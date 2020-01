Fisker Ocean: Pris og rekkevidde

Den danske bilskaperen Henrik Fisker har avduket elbilen Fisker Ocean – en SUV som kan danke ut Tesla Model Y på pris.

I 2017 avduket bilskaperen Henrik Fisker elbilen Fisker Emotion. Det skal være en bil med faststoffbatteri, rekkevidde på 800 km rekkevidde og ladetid på ett minutt.

Den bilen har vi ikke sett snurten av, men under teknologimessen CES i USA har Fisker nå avduket produksjonsversjonen av sine andre annonserte elbil: Fisker Ocean.

Fisker Ocean: Rekkevidde

Kapasiteten på batteriet er 80 kWh og rekkevidden på Fisker Ocean er oppgitt til å være 480 km.

Fisker Ocean er en SUV som tilsynelatende går i strupen på Tesla Model Y, i alle fall prismessig.

Fisker Ocean: Pris

Prisen starter på 37.500 dollar i USA. Etter skattefordelene i USA skal prisen i realiteten havne rett under 30.000 dollar, som tilsvarer 265.000 kroner etter dagens kurs.

Til sammenlikning starter prisen på Tesla Model Y på 39.000 dollar før skattefordeler, og har da en rekkevidde på 370 kilometer.

Hva som blir endelig pris i Norge er ikke kjent nå.

Foto: (Fisker Inc.)

Foto: (Fisker Inc.)

Fisker har avduket innstegsmodellen, og annonserer samtidig at det kommer flere versjoner. Disse vil naturlig nok koste mer.

Fisker Ocean er utstyrt med solcellepanel på taket, som ifølge produsenten skal gi rundt 1600 kilometers rekkevidde i løpet av et år. Det er i realiteten så lite at solcellene i praksis nok heller vil hindre at batteriet tappes for strøm når bilen står stille enn at de gir brukbar rekkevidde på veien.

Foto: (Fisker Inc.)

Elbilen skal komme med både to- og firehjulstrekk, og klare 0–100 km/t på om lag 2,9 sekunder.

Produksjonen av Fisker Ocean skal starte i 2021 og bilen skal etter planen være på veien i 2022.