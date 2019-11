Fjernet svulst i hodet

Artisten og TV-kjendis Carina Dahl har fjernet en svulst fra hodet.

Det er Dagbladet som melder at den kjente artisten Carina Dahl måtte gjennom en omfattende operasjon for å fjerne en svulst ved høyre øre for to uker siden.

Dahl skal ha gått med svulsten i lang tid.

Til Dagbladet forteller Dahl om den traumatiske opplevelsen det var å få beskjeden.

- Jeg tenkte med en gang jeg fikk beskjeden at «kan dere ikke bare ta den bort?». Men jeg husker de sa til meg at vi måtte snakke litt om operasjonen, for det var en veldig komplisert operasjon jeg skulle gjennom, forteller Carina.

Dahl forteller at hun fikk svulsten sjekket etter at en venninne av henne måtte gjennom 13 uker med cellekur.

Svulsten skal ha vist seg å være godartet.