Fleetwood Mac-stjerne Peter Green er død

Gitaristen ble 73 år gammel.

- Det er med stor sorg familien offentliggjør Peter Greens dødsfall denne helgen, hvor han sovnet stille inn, sier familiens advokat Swan Turton, ifølge Sky News.

- En lengre uttalelse vil komme i løpet av de neste dagene, legger han til.

Artisten var kjent både som vokalist og gitarist, og i 1998 ble han innsatt i «Rock and Roll Hall of Fame». Green oppnådde stor suksess med blant annet sanger som «Albatross», «Black Magic Woman» og «Oh Well» Det anerkjente magasinet «Rolling Stone» rangerte Green på 58. plass på listen over «de 100 beste gitaristene gjennom alle tider».

Han dannet bandet Fleetwood Mac sammen Mick Fleetwood i London i 1967. Sky News skriver at Green forlot bandet i 1970, fordi han slet med mentale problemer. Green ble etter hvert diagnostisert med schizofreni, og tilbragte mye tid på sykehus hvor han ble underlagt elektrokonvulsiv behandling (ECT) i midten av 1970-årene.

Den britiske rockelegenden var gift med Jane Samuels, og sammen fikk de datteren Rosebud Samuels-Greenbaum.