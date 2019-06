Flere oppsøker akutthjelp etter å ha satt fast ting i endetarmen. Men det er ikke sexleketøy som er det største problemet

Standard Norge spør om det er behov for en internasjonal standard for sexleketøy? Fagmiljøet er usikre, da det som regel er helt andre ting enn en dildo fra Kondomeriet som setter seg fast.

«Nordmenn er mer liberale og lekne, og åpne for å prøve nye ting. Hele 8 av 10 kvinner synes det er greit å eie en vibrator. (...) De siste årene har det vært en økende etterspørsel etter frekkere sexleketøy.»

Det skriver Bente Helstad, daglig leder i Kondomeriet, i deres årsrapport fra 2018.

Kondomeriet er stolte av å ha fjernet tabuer og barrierer rundt det å kjøpe og eie sexleketøy - og salget øker fra år til år.

Samtidig la Standard Norge nylig ut en forespørsel på sine sider, hvor de ber om innspill på følgende spørsmål:

Er det behov for en internasjonal standard for sex-leketøy?

73 pasienter søkte akutt hjelp

Bakgrunnen er studier som påviser en økende forekomst av alvorlige kirurgiske inngrep grunnet sex-leketøy som setter seg fast.

En av studiene ble utført i Stockholm, hvor svenske forskere har gått gjennom tall på hvor mange som har søkt akutthjelp etter å ha satt fast objekter i endetarmen, skriver Dagens Medicin.

Mellom 2009 og 2016, var det 73 pasienter som søkte hjelp for dette. Det er nesten én person hver måned.

- Dette fenomenet er noe enhver kirurg kommer til å treffe på i sin karriere. Samtidig er det veldig lite studert, uttalte Martin Nordberg, kirurg på Söder­-sykehuset i Stockholm etter studien ble publisert i 2017.

Forskerne legger frem muligheten for å ha en sikkerhetssnor på dildoene, som de mener skal gjøre det lettere å dra de ut og derfor kunne forebygge i snitt 2,7 sykehusinnleggelser og 4,4 behandlingsdager per år bare i sørlige Stockholm.

Grønnsaker, flasker og stearinlys

Det er imidlertid ikke dildoene som er hovedproblemet når det kommer til disse akuttinnleggelsene.

Faktisk var det kun i 39 prosent av tilfellene i sørlige Stockholm, at det var en dildo som satt fast i endetarmen.

I resten av tilfellene var det andre ting som satt fast, som flasker, stearinlys og grønnsaker. Formålet var nesten utelukkende seksuell nytelse, men objektene var altså dyttet inn for langt - og i enkelte tilfeller endte de opp i tykktarmen.

Dette er også avgjørende for noen av tilbakemeldingene Standard Norge så langt har fått.

- Noe av tilbakemeldingen fra bransjen er at det ikke er sexleketøy som er problemet, men andre ting, og at det derfor kanskje ikke er behov for en standardisering, sier Einar Morten Lassesen, kommunikasjonsrådgiver i Standard Norge.

Fristen for tilbakemeldinger er ikke før i august, så Standard Norge forventer at flere aktører kommer med input før den tid.

- Helseforetakene sier så langt at de kan bidra med det som har med anatomi og fysiologi å gjøre - og det er allerede kjent. Derfor ser de ikke behov for å standardisere, sier Lassesen.

Et selskap som selger sexleketøy på nett har imidlertid sagt seg positive til en standardisering.

- De er opptatt av sikkerheten og ønsker å bidra til å forhindre skader, sier Lassessen.

- Ser ikke behovet

Sørflaten i Kondomeriet ser i utgangspunktet ikke behovet for å innføre en internasjonal standard for sexleketøy.

- Det finnes allerede krav til materialer og komponenter og de leketøyene vi har i dag har allerede en kategorisert bruk. Eksempelvis har alle anale leketøy en stopper i enden av leketøyet som er til for å forhindre at det skal suges opp av endetarmen. Det finnes egne leketøy for prostata stimuli, klitoris, g-punkt, hjelpemidler for opptrening, ereksjonsringer og stimulerende ringer, bare for å nevne noen, sier Sørflaten.

KONDOMERIET: Marthe Sørlfaten i Kondomeriet ser i utgangpsunktet ikke behovet for å innføre en internasjonal standard for sexleketøy. Foto: Kondomeriet

Hun tror det viktigste er å fokusere på at salgsstedet gir god og riktig informasjon om leketøyet - og så kan man ikke kontrollere hvordan kjøperen velger å bruke det.

- Om vi selger en liten klitorisvibrator, ment til utvendig stimuli av klitoris, og vi forklarer dette både i tekst på nett eller muntlig til en kunde, kan vi likevel ikke kontrollere at kunden ikke velger å bruke denne også til anal stimuli. En liten enkel klitorisvibrator kan selvfølgelig raskt forsvinne opp tarmen, og det er her noen kanskje dessverre opplever problemer.

Hun er enig med resten av bransjen i at en standardisering av sexleketøy uansett ikke vil forhindre det vanligste problemet: At folk bruker helt andre objekter enn sexleketøy til å oppnå seksuell nytelse.

- Vi hører oftest om problemer og kirurgiske inngrep hvor folk i mangel på et sexleketøy bruker frukt/grønnsaker, flasker, hårbørster og så videre, som da enten setter seg fast, forsvinner opp endetarmen, eller på forskjellige måte skader slimhinner både vaginalt og analt, avslutter Sørflaten.