Flere skader rett før «Skal vi danse»-premieren: - Har satt dansetreningen på pause

«Skal vi danse»-deltakerne Birgit Skarstein og Agnete Husebye har satt dansetreningen på pause to dager før premieren.

Lørdag kveld braker det endelig løs for årets sesong av det populære TV 2-programmet «Skal vi danse», der tolv nye kjendiser skal svinge seg rundt på parketten.

I drøye tre uker har deltakerne trent iherdig mot den store premieredagen. Flere har allerede blitt bitt av dansebasillen, og noen har allerede begynt å få teken. Andre har imidlertid ikke fått en like god start som de andre.

På telefon fra dansestudio kan nemlig den paralympiske idrettsutøveren Birgit Skarstein (31) fortelle at hun har pådratt seg en skade før selve premieren på dansekonkurransen, og har måttet ta en dansepause.

Dro på konkurranse helgen før

Skaden pådro hun seg imidlertid helt andre steder enn på dansesenteret sammen med de andre deltakerne.

DANSEPAUSE: Birgit Skarstein og dansepartneren Phillip har tatt seg en pause fra dansetreningen etter at Skarstein pådro seg en strekkskade etter en konkurranse. Foto: Privat

Parallelt med dansetrening og deltakelse i «Skal vi danse» er idrettsutøveren midt i oppkjøringen til OL neste år, og trener fullt som toppidrettsutøver ved siden av. Forrige uke deltok hun blant annet i en ro-konkurranse der hun strakk en muskel i brystryggen.

- Det er jo litt typisk. Så nå har vi satt den aktive dansetreningen på pause frem til premieren og fokuserer mest på tøying og posisjoner, forteller Skarstein til Nettavisen.

Til tross for at skaden kommer svært ubeleilig med tanke på at det bare er to dager igjen til premieren, tar hun det hele med slående ro.

- Vi har jobbet veldig bra frem til strekken slo inn, og det får vi igjen for nå. Jeg tror ikke de timene som er igjen nå er avgjørende for oss. Dansen sitter og jeg drømmer så mye om det at jeg føler likevel at jeg er på dansetrening, ler Skarstein og legger til:

- Gjennom idretten er jeg vant til å visualisere øvelser, og jeg visualiserer meg gjennom dansen hver eneste dag.

Flere skader

24-åringen er likevel ikke alene om å ha pådratt seg skader rett før premieren. Til Nettavisen kan både Synnøve Skarbø (42) og Michael Andreassen (48) fortelle at de kjører på med flittig bruk av smertestillene før de skal slå seg løs på parketten på lørdag.

- Jeg har pådratt meg strekk tre forskjellige steder, forteller Skarbø.

Ifølge den 42 år gamle programlederen er det en strekk i midjen som hun er mest bekymret for.

- Jeg skulle slenge meg rundt Santino (Santino Mirenna, dansepartneren til Synnøve Skarbø, journ.anm). Jeg bevegde meg litt for brått, og så smalt den til. Så nå har jeg kjøpt meg masse voltaren og håper at den slipper taket til lørdag, forteller Skarbø.

Michael Andreassen på sin side har hatt «vondter» i kroppen helt siden første dansetrening. Til Nettavisen forteller han at det er rumpa som har fått kjørt seg mest, men mener at strekkene han har pådratt seg ikke skal ha noe å si for tangoen som skal fremføres på lørdag.

- Jeg hadde en liten strekk i ryggen, men det gikk fort over. Ellers er jeg litt øm i venstre rumpeballe, for der er det noen muskler jeg visstnok skal bruke når jeg vrir kroppen. Men jeg har ikke veldig vondt, ikke sånn at jeg føler jeg har skadet meg, sier han og legger til at alt bør ligge til rette for at han kan danse på lørdag.

Ifølge Skarbø skal også «Skal vi danse»-deltakeren og Youtuberen Agnete Husebye (24) ha pådratt seg to svært vonde føtter som hun nesten ikke kan gå på.

Nettavisen har ikke lykkes med å komme i kontakt med Husebye, men under pressedagene til programmet for noen uker siden kunne 24-åringen fortelle at hun allerede hadde pådratt seg store gnagsår.

Ikke unormalt

Birgit Skarstein er ikke overrasket over at det er så mange som har pådratt seg skader kun kort tid inn i dansetilværelsen.

- Det er veldig klassisk. Spesielt når man gjør veldig mye av noe man ikke pleier å gjøre. Da må man følge litt ekstra med, og lytte til kroppen, sier Skarstein.

- Selvsagt er det kjedelig med skader, men helsen kommer alltid først, fortsetter hun.

Det er ikke første gang deltakere av «Skal vi danse» pådrar seg «vondter» og småskader tidlig i konkurranseløpet. Ifølge TV 2 har de hatt erfaring med dette gjennom 15 tidligere sesonger med «Skal vi danse».

- Dansetrening er nytt for alle deltakerne, og at kroppen gir signaler om at den er utsatt for belastninger den ikke er vant til er helt naturlig. Dette har vi erfaring med å håndtere gjennom 15 tidligere sesonger med «Skal vi danse», og vi har som tidligere et godt apparat rundt deltakerne slik at de kan få den behandlingen de eventuelt har behov for, som for eksempel fysioterapi, sier pressekontakt for programmet, Håvard Solem, til Nettavisen.

- Ellers så lever jo deltakerne også et liv utenfor «Skal vi danse» og dansetreningene. Skader kan skje hvor som helst. Om man skader seg i trappa hjemme eller i en annen setting utenom, rår vi ikke over. Vi gleder oss imidlertid over at det nå rapporteres at Birgit har trent i dag og ikke kjenner noe til strekken, fortsetter han.