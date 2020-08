Flokket seg mot VG-journalist og startet egen «hashtag»: - Som et bakholdsangrep, mener ekspert

Medieeksperter mener det er liten verdi i kritikken hvis man ikke kan være konkret.

Denne uken har det stormet rundt VG og rampelys-journalist Thomas Talseth, etter at flere musikktopper i Norge har gått offentlig ut med hard kritikk, spesielt mot journalisten selv.

Først ut var plateprodusent og tidligere «Robinson»-programleder Christer Falck, som i et lenger Facebook-innlegg anklaget Talseth for å «ha vært etter» Falck i en årrekke.

Kort tid etter kastet flere seg på, deriblant artist Tone Damli og tidligere Spotify-redaktør Malin Kulseth. Sistnevnte kritiserte Talseth for å være svært pågående rundt en bekreftelse på skilsmissen mellom henne og artist Lars Vaular. Hun kritiserte også Talseth for å ha skrevet en sak om at hun hadde søkt en jobb i P3 uten å ha kontaktet henne for en kommentar.

Dette gikk imidlertid VG ut med en offentlig unnskyldning for.

- Det er ikke feil å rette en høflig henvendelse om et mulig samlivsbrudd mellom kjente mennesker. Men i dette tilfellet tok vi ikke nok hensyn, særlig med tanke på situasjonen Kulseth stod i, og det er vi lei oss for. Det har vi beklaget overfor Kulseth i dag, skrev VGTV-redaktøren til Nettavisen i en e-post.

Tone Damli fyrte på sin side løs et lengre innlegg på Facebook, der hun skrev at dette «bare er toppen av isfjellet av flere profiler som misliker Talseth». Damli opprettet også en emneknagg, «talktalseth», der hun oppfordret flere til stå frem med sine opplevelser med journalisten.

- Av og til har jeg lurt på om Thomas Talseth ser på meg som et menneske i det hele tatt. Vet han at eg har følelser, knekker sammen, går i kjelleren av oppførselen hans? Vet ikke VG?, skrev hun blant annet.

- Som et bakholdsangrep

Kritikkstormen rundt Thomas Talseth og VG har fått flere medieeksperter til å rynke på nesen.

Ifølge medie- og etikkekspert Gunnar Bodahl-Johansen er det vanskelig å svare på slik kritikk når det ikke er konkret nok.

- Det er som et bakholdsangrep på journalisten, sier Bodahl-Johansen til Nettavisen og fortsetter:

- Slik jeg kan se det er det ingen konkrete beskyldninger bak kritikken, noe som er vanskelig å forholde seg til. Det blir umulig for journalisten å svare på kritikk når han ikke vet hva han er kritisert for.

Nettavisen har vært i kontakt med manageren til Tone Damli, David Eriksen, og etterspurt hva Tone Damli konkret kritiserer Talseth for. Dette vil imidlertid ikke Eriksen svare på.

- Hun ønsker ikke å kommentere noe mer enn det som er skrevet, skriver Eriksen i en tekstmelding til Nettavisen.

Hevder Damli misbruker sosiale medier

Ifølge Bodahl-Johansen må man kunne forlange konkrete eksempler for å svare på kritikken. Han mener innlegget til Damli på Facebook er som å misbruke sosiale medier.

- Det er dette som er ulempen med sosiale medier. Der kan man skrive hva man vil, og det ligger der. Slik som i dette tilfellet - kritikk som journalisten ikke kan forsvare seg mot. Det er som å sende noen i skammekroken uten å fortelle dem hvorfor, sier han.

I innlegget Christer Falck publiserte på Facebook, kom han med påstander om at Talseth bevisst skal ha gitt dårlig kritikk til platene han produserte, samt påvirket P3 til å unngå å spille låtene fra artistene hans.

Dette mens Talseth var redaktør i ungdomsmagasinet Spirit, skriver Falck, blant annet.

Falck la også frem det han mener er bevis fra mailkorrespondanser, der Talseth skal ha utelatt relevant informasjon i saker skrevet om ham.

Christer Falck har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelser.

- Må tåle kritikk

Ifølge generalsekretær i redaktørforeningen, Arne Jensen, må man få mene det man vil om andre. Han mener imidlertid at kritikken får liten verdi hvis man ikke kan være konkret.

Jensen har ikke satt seg inn i kritikken Talseth har fått mot seg de siste dagene, men mener på generelt basis at man må kunne vise til konkrete eksempler hvis kritikken skal tas på alvor.

- Som journalist må man tåle å få kritikk fra mennesker man jobber tett med, og man må tåle å bli skjelt ut. Verdien i kritikken, derimot, øker hvis den er konkret.

- I dette tilfellet kommer også kritikken fra offentlige personer, som selv også har valgt å være offentlige personer og vet hva det innebærer. Også de må kunne tåle kritikk, legger han til.

Ansvarlig redaktør for Medier24, Erik Waatland, har også engasjert seg i saken. I en kommentar publisert på eget nettsted tar han VG og Thomas Talseth i forsvar. I likhet med medieekspertene mener også Waatland at kritikken er for vag.

«Man skal ta kilders bekymringer og reaksjoner på alvor – og særlig VG med sin historikk fra 2019. Er det noe i dette? Behandler VGs musikkreporter kildene på en elendig måte?

Enn så lenge er det i alle fall ikke dokumentert. Ingen av de skjermdumpene, e-postene eller Sms-ene som så langt har kommet ut i offentligheten, har vært særlig oppsiktsvekkende», skriver han blant annet.

