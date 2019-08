Flott Broo til Paulsberg

Fra tid til annen blir gjesteartister med etablerte band bare en type unødvendig krydder. I dette tilfellet, der den framifrå svenske trompeteren Magnus Broo er gjest med Hanna Paulsberg Concept, er kjemien og inspirasjonen åpenbar.

Hanna Paulsberg Concept, som i tillegg til sjefen på tenorsaksofon består av Trygve Waldemar Fiske på bass, Oscar Grönberg på piano og Hans Hulbækmo på trommer, har eksistert siden 2010 og har sine røtter tilbake til jazzlinja i Trondheim. Det er flott å høre et band med musikanter som har utvikla seg over lang tid og som effektivt tar livet av myten om at alt må være nytt.

Ny er likevel musikken til dette bandet. Den har nemlig utvikla seg kraftig hele tida og samarbeidet med Atomic-trompeter Magnus Broo på den seineste skiva «Daughter of the Sun», var et et nytt høydepunkt både for Paulsberg og bandet.

At dette møtet også skulle fungere bra live kom derfor ikke som noen stor overraskelse. Med et repertoar bestående av låter fra skiva samt en hel del nytt materiale, blei vi møtt med ei fri åpning som sømløst glei over i ei afrikansk stemning. Deretter bidro de fleste som komponister og ga oss vel en time med en rekke flotte stemninger i det moderne, melodiske tonespråket.

Broo er en fantastisk trompeter med en autoritet i uttrykket sitt som er sjelden og han utfyller den mer neddempa Paulsberg på et strålende vis. Når så klangmester Grönberg, bassist Fiske med noen av de største ørene på Nordmøre gjennom tidene og den lille giganten Hulbækmo er så samspilte og så på tilbudssida som de er, så blei denne klubbkvelden akkurat så varm og personlig som vi kunne ønske oss.

Hans Hulbækmo, Trygve Waldemar Fiske og Hanna Paulsberg Concept med Magnus Broo ga oss en flott opplevelse. Foto: Tore Sætre

Victoria Nasjonal Jazzscene, Oslo Jazzfestival - 12. august 2019