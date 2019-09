Flotte samtaler

Trompeteren Avishai Cohen og pianisten Yonathan Avishai har spilt sammen siden de gikk i kortbukser i Tel Aviv i Israel. Nå bor de i hvert sitt land, men kontakten er fortsatt av det utmerkede slaget.

Sjøl om Cohen har gjort som sine søsken, klarinettisten Anat og saksofonisten Yuval Cohen, og flytta til New York og Avishai har slått seg ned i Frankrike, så har ikke kjemien blitt dårligere av den grunn mellom de to herrene som er i begynnelsen av 40 åra.

De har fortsatt å jobbe sammen i en rekke konstellasjoner, men denne innspillinga er den første de gjør som duo og tro det eller ei, men det var altså ECM-sjef Manfred Eicher sin idé.

Eicher hørte for seg seg at det kunne oppstå noe spesielt når de to møttes i studioet i Lugano i Sveits som Eicher og ECM nå benytter i stor grad etter at Jan Erik Kongshaug solgte og forlot Rainbow.

Og nok en gang hadde Eicher helt rett i sine antakelser. De ni samtalene mellom de to barndomsvennene er basert på låter de enten har skrevet sjøl eller henta fra felles inspirasjonskilder som John Coltrane, Duke Ellington, Abdullah Ibrahim, Ornette Coleman, Milt Jackson, Stevie Wonder og en go´ natta sang av den israelske legenden Sasha Argov.

Musikken er uten unntak vakker, nedpå og egna til at den store ro kan senke seg. De to er i besittelse av hver sin unike stemme - stemmer som klinger perfekt sammen og som benytter seg av mulighetene dette spesielle rommet i Lugano byr på. Manfred Eicher beviser også nok en gang sine spesielle evner som fødeselshjelper.

