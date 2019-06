Flykonseptet Flying-V skal bruke 20 prosent mindre drivstoff og ha plass til over 300 passasjerer.

Ifølge den internasjonale organisasjon for flyselskaper (IATA) vil etterspørselen etter flyreiser doble seg i løpet av de neste 20 årene.

Samtidig står luftfart i dag for 2,5 prosent av de globale CO2-utslippene.

Kappløpet er dermed i gang for å konstruere nye fly som skal frakte så mange passasjerer som mulig, så billig som mulig. Å redusere drivstoff-forbruket lønner seg både for flyselskap og miljø.

Inn i kappløpet kaster nå nederlandske Delft Technical University seg. Med støtte fra KLM har de vist fram flykonseptet Flying-V.

Foto: TU Delft

Foto: TU Delft

Kan fly 20 prosent lenger

Navnet er ikke inspirert av «flyvende vinge», men av den ikoniske Gibson-gitaren Flying V.

I likhet med gitaren er flyet formet som en V.

GIBSON FLYING V: Rockestjerner som Eddie Van Halen og Jimi Hendrix, Brian May og Keith Richards har rocket løs med den legendariske Gibson-gitaren Flying V. Foto: Gibson

De to turbofanmotorene er montert bak på flykroppen, og ikke under vingen som på de fleste andre fly av denne størrelsen.

Det vil være naturlig å sammenlikne det med Airbus A350 og Boeing 787. Lengden er beregnet til 55 meter, mens vingespennet er på 65 meter.

TU Delft Flying-V har plass til 314 passasjerer, som skal få plass inne i vingene.

Foto: TU Delft

Foto: TU Delft

Det aerodynamiske designet skal sørge for at flyet forbruker 20 prosent mindre drivstoff enn tilsvarende passasjerfly med samme vingespenn, hevder arkitektene bak.

– Flying-V er mindre enn A350 og har mindre overflateareal, men samme volum. Resultatet er mindre motstand. Det betyr at Flying-V trenger mindre drivstoff for å fly samme avstand, sier prosjektleder Roelof Vos ved TU Delft.

Flyet kan benytte seg av allerede eksisterende rullebaner, hangarer og gater.

Dersom teori her kan overføres til praksis, vil det spare flybransjen for enorme summer. I 2019 er det forventet at flyselskapene verden over har en samlet inntjening på rundt 855 milliarder dollar eller om lag 7,5 billioner kroner.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair AS tror likevel ikke fly som dette vil snu opp ned på bransjen.

– Nei, det tror jeg ikke. De nye flyene SAS og Norwegian kjøper i dag er allerede 12 til 15 prosent mer drivstoffeffektive sammenliknet med tidligere, sier han til Nettavisen.

Han mener likevel at konsept som dette kan endre flyene over tid.

– Slik teknologi vil være en driver for mye annet - og kan endre flyene framover. Samtidig er bransjen ganske konservativ når det gjelder nye design, og det krever konsensus i bransjen før en går videre med fly som dette.

– Målet er nullutslipp

Det er ikke avduket hvordan Flying-V kan komme til å se ut innvendig, men interiøret vil bli bygget i lettvektsmaterialer for å maksimere drivstoffeffektiviteten.

Den nye formen på flyet lar også ingeniørene utforske nye måter å gjennomføre en flytur på.

– Vi har nå spennende muligheter til å designe interiøret for å gjør flyturen mer behagelig for passasjerene. For eksempel ser vi på nye muligheter for å hvile og spise måltider på et fly. Å tilby mat fra en buffet er et av alternativene vi smaker på, sier professor og industridesigner Peter Vink.

Professor Henri Werij ved universitetets fakultet for romfartsteknikk forteller til avisen The Times at målet er å gjøre luftfart med bærekraftig.

– Det endelige målet er å kunne fly uten utslipp, sier han til avisen.

FLYEKSPERT: Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair AS tror at konseptfly som Flying-V kan bli satt i kommersiell produksjon forutsatt at de store flyprodusentene kommer på banen. Foto: Paul Weaver

– Tror på dette konseptet

Det finnes en rekke flykonsept på tegnebordet, men det er sjelden vi ser de faktisk får luft under vingene.

Med Flying-V kan det være annerledes.

– IATA har tro på akkurat konsept som dette, og mener slike fly kan være i kommersiell drift mellom 2035 og 2040, sier Elnæs i Winair.

Det krever imidlertid at flygiganter som Boeing eller Airbus kommer på banen.

– Dette er ikke som Tesla. Det er ekstremt kostbart å bygge fly i storskala, og det er bare noen få som er i stand til det. Det vil være uaktuelt å bygge et «billigfly». Det vil være de samme sikkerhetskrav til et fly som dette, som til dagens fly.

– Jeg tror dette prosjektet er gjennomførbart, dersom tunge aktører som driver storskalaproduksjon kommer på banen, avslutter Elnæs.

En prototype av Flying-V skal være klar for testflyvning i oktober 2019.

Det blir også mulig for publikum å se nærmere på konseptet under «KLM Experience Days» som arrangeres fra 3. til 13. oktober på Schiphol lufthavn.