Flytende juleforberedelser

Uansett om en er kjerring eller gubbe kommer julen ganske brått på. Ikke fortvil, det er fortsatt tid til litt forberedelse.

Det er på tide å bestemme seg for hvilket juleøl en skal ha til julematen og julekosen.

Den største feilen du gjør er å kun kjøpe det du lærte av far og mor at skulle høre julen til, og det vil være en omtrent like stor feil å handle juleølet i dagligvarebutikken.

Det har skjedd mye på dette område siden de satte sine vaner. Det å lete selv blant de 248 forskjellige juleølene på Vinmonopolet er heller ikke noen enkelt oppgave.

Les også 248 Juleøl på polet i år

Derfor kan det være greit å ta seg en tur på juleølfestival og sjekke ut hva som er tilgjengelig i år. En får da små greie smaksglass, en dose julestemning og noen å diskutere både øl og julegaver med.

Her har jeg samlet det jeg har kommet over av juleølfestivaler rundt omkring i landet:

28.10 Juleølsmaking med Nøgne Ø

Apotekergaarden, Grimstad

Arrangert mens jeg skrev dette, men tatt med for at dere skal huske den neste år.

31.10 Juleølpremiere 2019

Sentralen, Oslo

I utgangspunktet for inviterte skribenter, politikere og fra bransjen. Ta kontakt med BROD om du mener du burde vært invitert.

31.10 Juleølsmaking på Mungåt

Mungåt ølbar, Egersund

«Free Bee har tatt kontroll og gleder seg til juleølsmaking på torsdag.»

01.11 BØ: Juleølfestivalen 2019

Grand Bergen, Bergen

« Vi har invitert et knippe dyktige bryggerier til ærverdige Grand konferanse- og festlokaler.»

01.11 Smaken av Jul i Gildehallen

Aass Bryggeri, Drammen

«Her tilbyr vi en samlet pakke i både glass og på tallerken til 250,-»

01.11 Juleølfestivalen 2019

Håndverkeren, Kristiansand

02.11 Juleølfestivalen 2019

Håndverkeren, Kristiansand

«Inngangsbilletten inkluderer all smaking»

02.11 Brygg juleølfestival 2019

Brygg Oslo, Oslo

«Gratis inngang og bonger selges i baren»

09.11 Juleølkonkurransen på Tautra

Klostergården, Frosta

Norbrygg sin årlige juleølkonkurranse.

09.11 Mini Juleølfestival 2019

Gulating Pub Lillestrøm, Lillestrøm

«Her betaler du en inngang på 395 kroner, hvorav du kan smake på alt du vil mellom kl 12:00 til 17:00»

30.11 Kristiansand Juleølfestival

Bakgården Både Og, Kristiansand

«Alt er inkludert i inngangsbilletten»

Legg gjerne en kommentar på min Facebookside dersom du savner en festival på listen.