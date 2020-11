Flyttebyrå melder om økt pågang fra par som går fra hverandre: - De skulle helst ha flytta i går

Flyttebyrå i Oslo får flere oppdrag fra samboere som har gjort det slutt og vil flytte ut på dagen. Er det koronakrisen som tar på?

- Det var ett tilfelle hvor vi måtte signere skilsmissepapirene. Da var det såpass dårlig stemning at de ville fikse alt på én dag, så da måtte guttene fra oss være vitner.

Daglig leder i Flyttefoten AS, Kristian Miff Tryti, må nesten trekke litt på smilebåndet når han forteller om de tilfellene hvor flyttefolka har vært nødt til å bidra litt utover det stillingsbeskrivelsen tilsier.

LES OGSÅ: Vil du minimere risikoen for utroskap? Velg denne kjæresten

Mange bedrifter sliter økonomisk under koronakrisen, men for flyttebyråene, kan det se ut til at covid-19 skaper gode vekstforhold.

- Vi har hatt økt pågang fra samboerpar som har gjort det slutt og som trenger å flytte veldig fort. De vil ut fort, helst i går, så de oppgir årsaken når de ringer for å understreke at de trenger hjelp kjapt.

Trenger rask hjelp

Fordi man naturligvis ikke trenger å oppgi årsak når man bestiller et flyttebyrå, har ikke byråene statistikk på hvilke henvendelser de får flest av.

Men Tryti antar at de har hatt en dobling av henvendelser fra desperate Oslo-folk som vil komme seg ut av boligen - og vekk fra eksen. Han er heller ikke alene om å oppleve denne økningen.

- Vi har hatt spesielt mange henvendelser fra par som har gjort det slutt de siste tre månedene, kanskje en økning på 20 til 30 prosent.

Det sier Mentor Sekiraqa, daglig leder i Majoren Flyttebyrå AS, som er blant de flyttebyråene i Oslo som får flest henvendelser på nett.

- Felles for alle er at de trenger rask hjelp. Det er også derfor de forteller oss årsaken, fordi de vil flytte med én gang, sier Sekiraqa.

LES OGSÅ: Råd fra psykolog: Snu koronakrisen til noe positivt ved å gjøre mer av disse tre tingene

Mange av de som spør ber om rask bistand på et spesifikt tidspunkt, og forteller at det er fordi de vil unngå flytting mens eksen er hjemme.

- Vi fikk jo lignende henvendelser før koronakrisen også, men da var det ikke så kritisk for mange å komme seg raskt ut. Vi har flere oppdrag hvor vi flytter kundens ting inn på lager nå enn før, fordi de flytter ut før de har et nytt sted å bo. Så hender det at vi flytter tingene fra lageret og inn i ny leilighet en uke senere.

Nedgang i tallene

Selv om flyttebyråene gir en viss innsikt i de tusen hjem, så er det neppe grunnlag for statistikk i samlivsbrudd.

For å finne ut om det faktisk er slik at mange parforhold i hovedstaden ryker som følge av covid-19, må vi altså spørre de som sitter med tallene, altså Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Hvis du vil skille deg, må du nemlig søke om seperasjon hos Fylkesmannen. Etter ett år som separert, eller to år hvor man har bodd fra hverandre, kan man søke om skilsmisse.

Statistikken fra Fylkesmannen, viser ingen oppgang i antall samlivsbrudd blant Oslofolket - snarere tvert imot. I månedene april til september, ser vi at færre søkte om separasjon i 2020 enn i 2019.

Måned Seperasjonssøknader 2019/2020 Skilsmissesøknader 2019/2020 April 449/404 389/367 Mai 463/389 384/385 Juni 482/423 333/404 Juli 410/402 338/364 August 433/431 384/319 September 506/473 386/419

Når det er sagt viser disse tallene bare statistikk for gifte par.

Blant andelen unge mennesker i Norge, som regnes som de i alderen 16 til 29 år, er andelen samboere større enn gifte. I tillegg har samboerandelen økt kraftig blant de i eldre aldersgrupper også.

Altså kan det godt være at det rakner for mange samboerpar under koronakrisen, det er bare ikke informasjon Fylkesmannen sitter på.

Ytre fiende

I siste runde spør vi en annen yrkesgruppe med innsikt i nordmenns kjærlighetsliv, nemlig samlivsterapeutene.

De var tidlig ute med å spå skilsmisseboom som følge av korona, og mente koronakrisen, som kriser flest, egentlig bare ville avsløre hvor sterkt parforholdet egentlig er.

Etter sommeren mente imidlertid flere terapeuter at koronaviruset kanskje hadde lykkes i å styrke forhold i større grad enn først antatt. Ytre fiende skaper nemlig indre samhold, og kanskje ble det redningen for mange.

- Noen sier at korona har ført dem sammen fordi de anser krisen som en stor trussel som har skapt utfordringer større enn problemene i parforholdet. Noen har greid å snakke sammen på en ny måte, sa Helle Baadsvik ved familievernkontoret i Drammen og Kongsberg til Nettavisen i august.

Les mer Seks single om koronakrisen: - Hvis jorda går under, så har du jo lyst til å dele det med noen

Samtidig oppga flere samlivsterapeuter noe økt pågang, og erfaring av at de forholdene som allerede var skjøre, slet veldig under koronakrisen.

- Alt blir veldig vondt hvis man sliter veldig som par nå. Det finnes ingen steder å gjemme seg, det eneste du kan gjøre er å gå ut en tur.

Det sa psykolog og parterapeut, Andreas Løes Narum i parweb.no, til Nettavisen i april. Da var inntrykket hans at noen par taklet krisen godt, og at noen faktisk opplevde en bedring i forholdet fordi de endelig fikk mer tid til hverandre, mens andre slet ekstra mye.

Åtte måneder etter nedstengningen sitter Løes Narum med samme inntrykk som i vår:

- De parene som har det bra sammen, og som har utviklet gode vaner for å takle motgang, de opplever at koronakrisen har ført dem nærmere hverandre. De parene som slet fra før av, og som går rett i negative kranglemønster når de møter motgang, sliter ekstra mye nå.

- Så koronakrisen har egentlig avslørt hvilke parforhold som er liv laga og hvilke som kanskje likevel ikke ville overlevd?

- Det kan du si, men samtidig kan det jo være en fin mulighet til å ta tak i problemer i forholdet. Man trenger ikke nødvendigvis gi opp ved første motbakke. Friksjon vil oppstå i alle parforhold uansett, så man bør jo i det minste forsøke å endre dårlige mønster.

LES OGSÅ: Koronakrisen avslører skjøre parforhold. Er det håp eller bør dere gjøre det slutt?

Løes Narum har imidlertid travle uker foran seg, så kanskje er det noen som velger å oppsøke hjelp før de ringer flyttebyråene.

- Desemberkalenderen min er fullere enn noensinne, avslutter parterapeuten.

Reklame 10 kupp du fortsatt kan gjøre på Singles Week-salget