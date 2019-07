Flyttet fra Oslo: - Jeg trivdes ikke så godt

Kjæresteparet Sofie Nilsen og Morten Botten flyttet til Trondheim for en ny start.

Til høsten blir Youtuber og blogger Sofie Nilsen (23), kjent fra blant annet «Paradise Hotel», å se i den kommende sesongen av «Bloggerne» på TV 2. Med seg har hun kjæresten Morten Botten (22), som hun stadig deler videoer sammen med på deres felles Youtube-kanal.

Selv om duoen er vant med å dele livet sitt gjennom kamera til fansen, var det likevel annerledes for paret å ha et helt kamerateam etter seg i løpet av et helt år.

- Når vi spiller inn videoer til vår Youtube-kanal så er det planlagt. Det er også hverdagsliv, men ikke på den måten. Med «Bloggerne» på slep så blir alt mer naturlig og ekte, sier Nilsen til Nettavisen under pressedagen til realityserien.

Ny «location»

Det er imidlertid ikke bare «Bloggerne»-konseptet som blir nytt for både fansen å blogger-paret. For en måneds tid siden flyttet duoen til Trondheim, hvor de kjøpte sin aller første leilighet sammen.

De siste årene har Nilsen og Botten bodd i Oslo.

- Nå har vi kjøpt sammen, så nå er vi bunnet til hverandre for alltid, ler Nilsen og legger til at de foreløpig trives i den nye byen.

- Ble veldig ensom

Grunnen til at valget falt på Trondheim, var det flere grunner til: Billigere boligpriser og ønske om en ny hverdag.

Nilssen forteller nemlig at hun ikke trivdes særlig godt i Oslo.

- Det er ikke det at jeg ikke liker Oslo, for jeg liker Oslo veldig godt som by - men jeg ble veldig ensom her, forteller Nilsen.

Ifølge bloggeren er bransjen veldig lukket, og hun syntes det var svært vanskelig å få seg venner.

- Så det endte med at jeg satt mye inne, og ikke hadde så mye å gjøre. Til slutt ble det meg, bloggen og hunden min. Det ble veldig ensomt, og jeg kjente at jeg nesten gikk litt på veggen.

Ny start

Selv om det er for tidlig for paret å reflektere over hvordan den nye tilværelsen i Trondheim er, er de likevel sikre på at det kommer til å bli bra. Selv har Nilsen bodd i byen tidligere, og har flere gode venner som bor der.

- Jeg merker veldig nå som vi har flyttet dit, hvor mange vi har som stiller opp. Vi får hjelp til alt mulig. Snekring og andre ting til huset. Vi har veldig mange gode resursser der, forteller Nilsen.

Trondheim blir imidlertid ikke siste stopp for paret. Det er kjæresten Botten skråsikker på.

- Det er ikke her vi skal bo for alltid, sier han og ler.