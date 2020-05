Fødselen ble et mareritt: - Jeg var død i 40 sekunder

«Britain's Got Talent»-dommerens fødsel tok en dramatisk vending.

Koronaviruset preger menneskers hverdag verden over, og helsevesenet er en viktig brikke for å få alt til å gå rundt. Derfor har flere den siste tiden valgt å hylle helsevesenet på ulike måter, blant annet ved å applaudere fra balkongen.

Den britiske skuespilleren, artisten og tv-profilen Amanda Holden (49) velger på sin side å takke helsevesenet ved å trekke frem alle gangene de har hjulpet henne tidligere i livet.

Det er under en sending av radioprogrammet «Heart Breakfast radio» at 49-åringen dermed forteller om en dramatisk fødsel, skriver Express.

Da Holden skulle føde sin yngste datter, Hollie (8), holdt det nemlig på å gå virkelig ille.

Havnet i koma

Datteren kom til verden i 2012, og året før hadde Holden og ektemannen, Chris Hughes (66), allerede hatt en traumatisk fødselsopplevelse. Da sønnen Theo ble født i 2011, var han allerede død.

Holden hyller legene og sykepleierne for hvordan de hjalp henne, ektemannen og familien gjennom sorgen - og forteller at hun ikke tror de hadde kommet seg gjennom det uten denne støtten.

Fødselen av datteren året etter kunne imidlertid også ha endt tragisk. Under fødselen, som skjedde i en hast, holdt Holden på å blø ihjel. Så stoppet hjertet.

- Jeg døde faktisk i 40 sekunder, forteller hun, og fortsetter:

- Så gikk jeg inn i koma, men helsevesenet var der og holdt hånden min. Og hånden til ektemannen min, som jeg synes synd på som måtte gå gjennom det og se alt.

Som en takk til helsevesenet donerer Holden nå alle inntekter hun får på sin nye singel, «Over The Rainbow», til helsevesenet i Storbritannia.

Skremmende opplevelse

At en fødsel er en stor påkjenning er det ingen tvil om, og komplikasjoner på toppen av det hele kan dermed oppleves skremmende.

Også den norske toppbloggeren og tv-profilen Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand (30), holdt på å blø ihjel etter fødselen av sitt andre barn, sønnen Sokrates.

- Det var kun en time etter fødselen, og jeg lå og ammet Sokrates. Jeg hadde fått epidural, og hadde ingen følelser i beina. Men plutselig kjente jeg at det hadde blitt vått i sengen, og da jeg løftet opp dyna var det enorme mengder med blod som var der, fortalte 30-åringen til Dagbladet i 2018.

Sønnen ble hastet ut av rommet, før situasjonen ble kaotisk - med overleger, anestesileger og jordmødre som jobbet på spreng.

- Det var tydelig at det ikke var sånn det skulle være, og det var en jordmor som knep tak i livmoren min og holdt på magen med knipetak med all sin kraft for at livmoren skulle slutte å blø, la Vasstrand til.

Etter at situasjonen var under kontroll, fikk Vasstrand vite at hun hadde mistet to liter blod. Hendelsen gjorde at hun ble nervøs før fødselen av sitt tredje barn, sønnen Milano - som kom til verden sommeren 2018. Heldigvis skjedde ikke det samme da.

