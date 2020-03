Føler seg feil fremstilt etter sex-kommentar: – Ekte krise at det kommer med på TV

Paradise-duoen mener TV 3 fremstiller sengekosen feil.

Paradise Hotel 2020 er i gang og allerede etter den timelange premiere-episoden som ble sluppet på Viaplay i dag lover det godt for en innholdsrik sesong.

I forkant av årets sesong har TV 3 varslet store endringer. Blant annet skal serien sendes kun to ganger i uken og sommerfugl-sladdingen er kuttet ned på.

Ikke uventet blir den første festen inn på hotellet av det fuktige slaget og ettersom deltakerne ikke blir plassert i par, blir de overlatt til seg selv å velge hvem de skal sove sammen med de første nettene.

Det brygger opp til krangel, men den blir avblåst i siste sekund, da det blir bestemt at guttene skal få velge, før deltakerne ender opp med en variant av naken- og nattbading fremfor å krangle.

To av deltakerne som ender opp i samme seng er Sania Smestad fra Strømmen og Axel Kleivane fra Oslo, og under lakenet ser det ut til at de to virkelig finner tonen.

– Det skjedde ikke så mye

– Jeg valgte Sania fordi hun var veldig kul, og det var ikke noe mer enn det, forteller Axel Kleivane til Nettavisen.

– Hva skjedde da dere la dere i samme seng?

– Det skjedde ikke så mye, forteller en ordknapp Axel.

I programmet får vi se at Kleivane kommentere at han på ingen måte planlegger å ha sex på hotellet, fordi det kan påvirke livet hans senere.

Deretter skifter bildet til at han og Sania ligger i samme seng, og det virker som det skjer noe under dyna, uten at det ser ut til at paret har sex.

– Vi hadde ikke sex, så det blir fremstilt på en litt feil måte enn det det egentlig burde ha vært, sier Axel om klippingen.

– Ekte krise

Sanias versjon av historien er noe mer innholdsrik. Hun innrømmer at opptrinnet skjedde etter en lang kveld hvor det ble mye promille for gjestene inne på hotellet.

– Jeg husker lite fra den kvelden, helt ærlig, det var fyllagreier, sier hun til Nettavisen.

Sania mener at det ikke skjedde noe mer enn litt roting, men hun er imidlertid overrasket over at opptrinnet kommer med i premiere-episoden.

– Det er ekte krise at det kommer med i det hele tatt, for jeg var så full og det tror jeg Axel var også, så det som skjedde var bare fylla, sier hun.

Selv om det kan virke som at de to er sjarmert av hverandre, avkrefter hun at det var noe på gang.

– Jeg synes Axel er veldig kjekk, det er han, men det var ikke sånn at jeg var gira på ham. Brått får man et gira øyeblikk, men jeg må bare si at fylla har skylda, ler hun.

Presseansvarlig for Paradise Hotel, Thomas Horni i NENT mener klippingen kun er ment for å skape artig stemning i serien.

– Dette er sydd sammen med glimt i øyet, og kun et humoristisk grep fra produksjonen. Vi påstår ikke at Axel og Sania har hatt sex, og hva som eventuelt skjedde under lakenet (eller ikke skjedde under lakenet) får bli mellom dem. Det så i hvert fall ut som at de hadde en koselig kveld, og det synes vi er hyggelig, sier Horni i en kommentar til Nettavisen.

Måtte til sykehus etter skål

Senere i premiere-episoden får guttene reise ut av hotellet på en utflukt, og med såpass heftig guttastemning som det er i gruppa, blir det nødvendigvis også en del skåling.

For Martin Heier (21) fra Gran ble det i overkant dramatisk.

Måtte sy etter heftig skål: Martin Heier fra Gran fikk en litt kjip start på Paradise Hotel 2020, da han fikk et kutt i haka av en knust ølflaske. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

– Vi var på guttetur, og fikk to-tre øl hvor de flaskene var lagd av glass. Så skulle vi ta en siste ordentlig skål, så var alle så gira, og så skåla jeg som jeg aldri hadde gjort før. Da knuste hele driten, forteller Martin til Nettavisen.

Det endte med at han måtte fraktes til sykehus for å sy sting i haken.

– Det blødde mye, for det var ganske dypt. Det så jævlig dumt ut, innrømmer Heier som legger til at hendelsen førte til at han fikk litt ekstra sympati hos damene.

– Da var det ikke så dumt likevel, ler han.