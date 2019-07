Folket har stemt! Dette er de tre beste videoene på Videohub.no fra Mai

De beste videone fra Mai skulle kåres. Resultatet sviktet ikke

Videohub.no, plattformen der du deler og tjener penger på videoklippene dine, hadde i Mai en konkurranse for å finne månedens beste video. Slik ble resultatet:

Med hele 32,4% av stemmene er det "Fisketuren som går fra himmelen til helvete på sekunder" som stakk av med seieren. Den emosjonelle berg-og-dalbanen fra å få kveita på kroken til å være sekunder fra å dra den iland er absolutt video-gull!

Med 19,1% av stemmene er det "Backflip med stil" som kaprer andreplassen. Lite kan gå galt med en kul gutt, i en kul dress, i kule omgivelser som gjør en backflip.

På tredjeplass med 16,2% av stemmene er det en skikkelig knall og fall-video som troner. "To sixpack på glattisen med promille... Resultatet er som ventet" svikter ikke, og får oss til å glede oss enda mer over at det er sommer!

Vi gratulerer vinnerne og håper premien faller i smak!

Last opp dine klipp og tjen penger du også!